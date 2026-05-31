منتخب فلسطين يخسر الموهبة دغيم لصالح الدنمارك

- آدم دغيم، الموهبة الفلسطينية، ينضم لمنتخب الدنمارك الأول بعد استدعائه بديلاً للمصاب غوستاف إيساكسن، ليشارك في المباريات الودية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا. - دغيم، الذي بدأ مسيرته مع نادي آرهوس وانتقل إلى ريد بول سالزبورغ، يمتلك خبرة دولية مع منتخبات الدنمارك تحت 18، 19، و21 عاماً، حيث سجل هدفين في ثماني مباريات. - بعد فترة إعارة ناجحة مع فولفسبورغ الألماني، عاد دغيم إلى سالزبورغ، ويستعد الآن للظهور الدولي الأول مع تشكيلة المدرب برايان ريمر.

خسر منتخب فلسطين خدمات الموهبة آدم دغيم (20 عاماً)، بعد توجيه الدعوة له لتمثيل منتخب الدنمارك الأول. وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن لاعب الوسط الهجومي غوستاف إيساكسن بات خارج قائمة المنتخب الأول التي ستخوض المباراتين الوديتين المقبلتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا، بسبب تعرضه لإصابة، وبناءً على هذا الغياب، تم استدعاء الشاب آدم دغيم، من منتخب الدنمارك تحت 21 عاماً، ليحل بديلاً في قائمة المنتخب الأول، حيث سيسجل ظهوره الدولي الأول، في حال مشاركته مع تشكيلة المدرب برايان ريمر.

ويملك دغيم صاحب الأصول الفلسطينية، مسيرة دولية لافتة على مستوى الفئات السنية، إذ خاض ثماني مباريات مع منتخب الدنمارك تحت 21 عاماً سجل خلالها هدفين، كما سبق له تمثيل منتخبي تحت 18 وتحت 19 عاماً. وبدأ اللاعب مسيرته مع نادي آرهوس الدنماركي قبل أن ينتقل في عام 2023 إلى ريد بول سالزبورغ، حيث شارك في 56 مباراة وسجل ستة أهداف.

بعيدا عن الملاعب مشجعو "الفدائي": منتخب فلسطين رفع رأسنا وهذا سبب خروجنا من كأس العرب

وفي الصيف الماضي، انتقل دغيم على سبيل الإعارة إلى نادي فولفسبورغ الألماني، ولعب بقميصه 30 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف، قبل أن يعود مجدداً إلى سالزبورغ. وقد شهد الموسم المنصرم هبوط فولفسبورغ من الدوري الألماني. والتحق لاعبو المنتخب الدنماركي، الذين اختارهم برايان ريمر، بمعسكر الإعداد، اليوم الأحد، استعداداً للمواجهة الودية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل في مدينة لييج البلجيكية، ثم لقاء أوكرانيا، يوم الأحد المقبل في مدينة أودنسه الدنماركية.