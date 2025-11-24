- يواجه منتخب فلسطين تحديات كبيرة في تصفيات كأس العرب 2025 بسبب غياب 15 لاعباً محتملاً نتيجة الإصابات والالتزامات مع الأندية، مما يضع المدرب إيهاب أبو جزر في موقف صعب. - تشمل الغيابات البارزة وسام أبو علي ومحمد حبوس وعطاء جابر وآدم كايد، بالإضافة إلى التزامات لاعبين مثل أسد حملاوي وأوغستين منصور. - من المتوقع انضمام بعض اللاعبين المحترفين في الدوري القطري والمصري قبل يومين من المباراة الحاسمة ضد ليبيا في الدوحة.

يدخل منتخب فلسطين لكرة القدم مواجهته المنتظرة أمام نظيره الليبي في تصفيات بطولة كأس العرب 2025، يوم الثلاثاء المقبل، بخمسة عشر غياباً محتملاً، ما يقلّل من فرص تأهله إلى المسابقة التي لم يغب عن منافساتها في النسخ الثلاث الماضية.

هذه الغيابات وضعت مدرب منتخب فلسطين الأول، إيهاب أبو جزر (45 عاماً) في ورطة كبيرة، سيضطر للتعامل معها وفق الخيارات المتاحة من اللاعبين المحترفين خارج البلاد؛ بسبب عدم قدرته على الاستفادة من اللاعبين المحليين الذين ينشطون في المنافسات المتوقّفة منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

غيابات مؤكدة في منتخب فلسطين بسبب الإصابة

ويتصدّر هدّاف منتخب فلسطين الأول، وسام أبو علي (26 عاماً)، قائمة الغيابات المؤثرة في تشكيلة "الفدائي"، بعد الإصابة التي تعرّض لها في كاحله الأيمن، خلال المواجهة التي جمعت فريقه كولومبوس كرو بفريق تورونتو ضمن لقاءات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الأميركي في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يُعد على إثرها إلى الملاعب حتى الآن، كما تعرّض مهاجم الأنصار اللبناني محمد حبوس (24 عاماً) لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدّة 15 يوماً حسب ما أعلن ناديه، في العاشر من الشهر الجاري، الأمر الذي تسبب بغيابه عن مواجهة فريقه أمام أهلي النبطية في دور الستة عشر من بطولة كأس لبنان لكرة القدم، أمس السبت.

ولم يُعد لاعب وسط فريق قطر القطري، عطاء جابر (31 عاماً)، إلى الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال المواجهة التي جمعت منتخب فلسطين بنظيره الكويتي في 5 يونيو/ حزيران الماضي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026. وغاب آدم كايد (23 عاماً) جناح أيسر الزمالك المصري عن الملاعب بعد إصابة في منطقة السمانة، وعاد للتدريبات قبل أيام، لكنه لم يخض أي مباراة رسميّة منذ ستة أسابيع، لتتأكد فرضيّة غيابه عن مواجهة "الفدائي" أمام ليبيا.

التزامات مع الأندية

ولن يتمكّن أسد حملاوي (25 عاماً)، مهاجم فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، من الالتحاق بتشكيلة منتخب فلسطين التي ستواجه ليبيا، أو التي ستتأهل إلى البطولة أيضاً؛ بسبب التزامه بمباريات فريقه المحليّة والأوروبية، إذ سيواجه فريق ماينز الألماني في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ثم يلتقي سبارتا براغا في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ضمن لقاءات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ويعتبر ركيزة من ركائز فريقه الأساسية في الدوري المحليّ.

من جانبه، لن يتمكّن قائد نادي غواراني الباراغوياني، أوغستين منصور (25 عاماً) من الانضمام لتشكيلة "الفدائي" الحالية؛ إذ يحتلّ فريقه الترتيب الثاني على مستوى منافسة الدوري في الباراغواي بفارقة نقطة واحدة عن المتصدّر، مع بقاء مباراتين على نهاية البطولة، الأولى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، والثانية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وسيغيب فيليبي مصري (23 عاماً) محترف نادي يونيون إسبانيولا التشيلي عن تشكيلة منتخب فلسطين أيضاً؛ بسبب التزامه مع ناديه بلقاءات تستمرّ حتى 3 ديسمبر المقبل، وينطبق الحال هذا على محترف نادي روزنبيرغ النرويجي، مصطفى زيدان (27 عاماً)، ومهاجم الزمالك المصري، هداف منتخب فلسطين التاريخي عديّ الدباغ (26 عاماً)، ومن المرجح قدرة هذا الرباعي على الالتحاق بتشكيلة منتخب فلسطين حال تأهل إلى البطولة.

انضمام متأخر قبل يومين من المباراة

ومن المتوقّع أن ينضمّ ثنائي نادي بتروجيت المصري حامد حمدان (25 عاماً)، وبدر موسى (26 عاماً)، بالإضافة إلى رباعي الدوري القطري: ميلاد تيرمانيني (27 عاماً)، وتامر صيام (32 عاماً) المحترفان في الشمال، ومصعب البطاط (32 عاماً)، وعميد محاجنة (29 عاماً) المحترفان في قطر، والريان توالياً، إلى معسكر منتخب فلسطين الخاص بالمواجهة أمام ليبيا في يومه الأخير، أي بعد المباراة الأخيرة التي يخوضها كل لاعب منهم مع ناديه، وتصادف اليوم الأحد. هذا الانضمام المتأخر قد يشكّل معضلة أخرى للمدرب أبو جزر، إذ لن يتعرّف على تشكيلته الأساسية التي ستخوض المباراة إلّا قبل ساعات قليلة من انطلاقتها.

ويلتقي منتخب فلسطين نظيره الليبي، الثلاثاء المقبل، على ملعب جاسم بن حمد (الغرافة) في الدوحة في تمام الساعة السابعة بتوقيت العاصمة القطرية، وسينضمّ الفائز من المنتخبين إلى منتخبات المجموعة الأولى من البطولة وهي: قطر، وتونس، والفائز من سورية وجنوب السودان.