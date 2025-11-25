منتخب فلسطين إلى كأس العرب... صمود يتجدد وأحلام لا تنكسر

- منتخب فلسطين يواصل كتابة حكاية استثنائية، حيث تأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025 بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح، ليضمن مكانه في المجموعة الأولى مع قطر، تونس، وسوريا. - حارس المرمى رامي حمادة كان نجم اللقاء بتصديه لركلة ترجيحية، مؤكداً على حلم المنتخب الفلسطيني في مواصلة اللعب رغم التحديات، ليصبح رمزاً للقيادة والصمود. - يستعد المنتخب لمواجهة صعبة في المجموعة الأولى، مع تطلعات لكتابة مشاركة تاريخية جديدة بفضل التطور الملحوظ في أدائه مؤخراً.

واصل منتخب فلسطين كتابة فصول جديدة من حكاية استثنائية، تُلخّص الإصرار وسط العواصف، والقدرة على تحويل الألم إلى طاقة تنعكس على أرض الملعب. ورغم ما عاشه لاعبوه من تحديات قاسية صعبة، فقد ظلت كتيبة "الفدائي" وفيّة لرسالتها.

ونجح منتخب فلسطين في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر، بعدما تفوق على نظيره الليبي بركلات الترجيح (4-3)، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ثاني بن جاسم" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى البطولة. وجاء تأهل "الفدائي" بعد مباراة ندية انتهت بالتعادل في وقتها الأصلي، قبل أن يحسمها الفلسطينيون بركلات الترجيح، ليضمنوا الحضور في المجموعة الأولى، التي تضم قطر (البلد المضيف)، وتونس، إضافة إلى منتخب سورية، الذي انتصر على جنوب السودان، اليوم أيضاً.

وكان حارس مرمى فلسطين، رامي حمادة، أحد نجوم اللقاء، بعد تصديه لركلة ترجيحية، ليؤكد رسالته، التي قدمها قبل اللقاء، حين قال لموقع "فيفا": "عائلتي ومدينتي وشعبي، الجميع فخور بنا، ونريد أن نقول للعالم إن لدينا حلماً مثل الجميع، وهو أن نلعب كرة القدم، ونواصل طريقنا رغم كل ما مررنا به من صعوبات، خلال السنوات الماضية". ويمثّل حمادة أحد أبرز رموز القيادة داخل كتيبة "الفدائي"، بعدما تصدى لمحطات صعبة، وأسهم هذا المساء في كتابة فصل جديد من صمود الكرة الفلسطينية.

وبتأهله، يستعد منتخب فلسطين لخوض منافسات المجموعة الأولى الصعبة في بطولة كأس العرب 2025، إذ سيواجه في لقاء الافتتاح منتخب قطر، صاحب الأرض، آملاً في كتابة مشاركة تاريخية جديدة، خصوصاً في ظل التطوّر، الذي أظهرته تشكيلة "الفدائي"، خلال الأشهر الأخيرة، وقدرتها على مقارعة منتخبات عربية قوية داخل الملعب.