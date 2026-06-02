منتخب غانا يعتمد على خبرة كيروش في كأس العالم

- سيعتمد منتخب غانا في كأس العالم 2026 على خبرة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي يشارك للمرة الخامسة في النهائيات، بعد تعيينه لتعويض المدرب المحلي أوتو أودو إثر الفشل في المباريات الودية. - رغم تراجع مستوى منتخب "بلاك ستارز" وغيابهم عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة، يسعى كيروش لتوظيف قدرات اللاعبين مثل أنطونيو سيميدو لتعويض غياب النجم المصاب محمد قدوس. - يطمح منتخب غانا لتكرار إنجاز 2010 بالوصول إلى ربع النهائي، رغم صعوبة المجموعة التي تضم إنكلترا وبنما وكرواتيا.

سيعتمد منتخب غانا خلال مشاركته في كأس العالم 2026، على خبرة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش (73 عاماً)، الذي خاض عديد التحديات خلال مسيرته التدريبية مع الكثير من المنتخبات في العالم. كما أنه سيُشارك للمرة الخامسة في النهائيات، بعد 2010 و2014 و2018 و2022. وقد استنجد الاتحاد الغاني بالمدرب البرتغالي، في مارس/آذار الماضي، بعد الفشل في المباريات الودية أمام النمسا بخسارة (1ـ5) ثم ضد ألمانيا (1ـ2) ليعوض المدرب المحلي أوتو أودو.

ولن تكون مهمة كيروش سهلة في كأس العالم رغم خبراته الكبيرة، بما أن منتخب "بلاك ستارز، تراجع مستواه كثيراً في السنوات الأخيرة، بغيابه عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة، في مؤشر على عدم قدرته على تقديم عروض جيدة رغم وجود الكثير من الأسماء القوية القادرة على صنع الفارق مثل أنطونيو سيميدو لاعب مانشستر سيتي، رغم غياب النجم محمد قدوس المصاب، ولهذا فإن كيروش سيحاول توظيف قدرات اللاعبين خلال هذا التحدي حتى تكون المشاركة ناجحة.

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ويطمح منتخب غاناً إلى إعادة سيناريو مشاركته في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا بوصوله إلى ربع النهائي وكان قريباً من الوصول إلى للمربع الذهبي ولكنه أضاع ركلة جزاء في آخر الدقائق أمام أوروغواي. وفي المشاركة الخامسة في المونديال، فإن غانا ستحاول تخطي منافسيها في المجموعة وهم إنكلترا وبنما وكرواتيا، وهي مجموعة صعبة بلا شك ولن يكون من السهل تخطيها. وخلال أربع مشاركات سابقة (2006 و2010 و2014 و2022)، خاض منتخب غانا 15 مباراة وحقق خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وسبع هزائم.