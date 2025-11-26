منتخب عُمان بين واقعية كيروش وطموح الوصول إلى المجد العربي

- تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، يسعى منتخب عُمان للمشاركة في كأس العرب 2025 بهدف بلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على المجد العربي، مع التركيز على الدفاع المنظم والهجوم الذكي. - يعود المنتخب العُماني بطموحات أكبر بعد مشاركته المشرفة في نسخة 2021، حيث يهدف كيروش إلى تأهيل جيل قادر على المنافسة العربية والآسيوية، مع الحفاظ على روح الانضباط والهوية القتالية. - يمتلك المنتخب عناصر شابة بارزة وخبرة بعض اللاعبين، ويستعد لمواجهة فاصلة أمام الصومال في 26 نوفمبر، مما يجدد آمال الجماهير في تحقيق إنجازات جديدة.

سيكون منتخب عُمان أمام فرصة المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً: بلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على المجد العربي، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش (72 عاماً)، صاحب الخبرة الكبيرة في القارة الآسيوية والعالمية.

ويعود المنتخب العُماني، الذي ترك بصمة مشرفة في نسخة 2021، حين ودّع البطولة من الدور الثاني، بعد خسارته أمام منتخب تونس، الوصيف، بنتيجة 1-2، هذه المرة بطموحات أكبر، لكن بواقعية فنية يفرضها كيروش منذ تسلمه المهمة، إذ ركّز على البناء المتوازن بين الدفاع المنظم والهجوم الذكي القائم على التحولات السريعة. ويسعى كيروش، الذي قاد منتخبات عالمية، ومنها إيران ومصر والبرتغال، إلى ترك بصمة جديدة في التجربة العُمانية، من خلال تأهيل جيل قادر على المنافسة العربية والآسيوية، مع الحفاظ على روح الانضباط والهوية القتالية التي اشتهر بها "الأحمر".

ويملك منتخب عُمان عناصر شابة قادرة على صنع الفارق، خاصة مع بروز أسماء لافتة في الدوري المحلي، إلى جانب خبرة بعض اللاعبين، الذين خاضوا تجربة البطولات وتصفيات كأس العالم 2026، ما يمنح الفريق مزيجاً بين الحماس والخبرة. وسيكون على العمانيين خوض مواجهة فاصلة أمام الصومال، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أمل حجز مقعد لهم في دور المجموعات. ومع اقتراب انطلاق اللقاء الحاسم، تتجدد آمال الجماهير العُمانية في رؤية منتخبها يذهب أبعد من مجرد المشاركة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخه الكروي.