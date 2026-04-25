- يعقد الفيفا مؤتمره في فانكوفر وسط تكهنات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026، حيث يُعتبر غيابها موضوعاً رئيسياً للنقاش، مع تأكيد الفيفا على مشاركتها. - في حال انسحاب إيران، يُرجح أن تحل الإمارات محلها، كونها آخر فريق أُقصي في التصفيات الآسيوية، مع التزام الفيفا بإبقاء المقعد ضمن نفس القارة. - الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، لا تمانع مشاركة إيران باستثناء بعض الأفراد، وسط استمرار التوترات السياسية.

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤتمره السادس والسبعين في 30 إبريل/نيسان الحالي في مدينة فانكوفر، وسط استمرار التكهنات بشأن مشاركة إيران، رغم عدم وجود مؤشرات رسمية حتى الآن تؤكد غيابها. ومن شبه المؤكد أن مشاركة المنتخب الإيراني أو غيابه سيكون موضوعاً رئيسياً للنقاش في اجتماع الفيفا.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية، تقريراً أكدت فيه أنه في حال قرّرت إيران الانسحاب من كأس العالم 2026، فإن منتخب الإمارات العربية المتحدة، يبدو المرشح الأبرز لتعويضه، بعدما كان آخر فريق يُقصى أمام العراق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى البطولة. وأكد "فيفا"، بقيادة رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، التمسك بمشاركة إيران في البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشدداً على أن المنتخب الإيراني لا يزال ضمن المنتخبات المشاركة بشكل طبيعي.

وبحسب لوائح كأس العالم، فإنّ أي منتخب يقرّر الانسحاب من البطولة سيتعرض لعقوبات مالية ورياضية قاسية، قد تصل إلى غرامات تتجاوز 550 ألف يورو، إضافة إلى إلزامه بإعادة جميع الأموال التي حصل عليها من "فيفا" خلال فترة الإعداد، كما أوضحت القوانين أن الاتحاد الدولي يحرص على إبقاء المقعد ضمن نفس القارة، ما يعني أن البديل المحتمل لإيران سيكون منتخباً آسيوياً، وهو ما يعزّز حظوظ الإمارات في الحصول على هذه الفرصة.

وتملك قارة آسيا تسعة منتخبات متأهلة إلى كأس العالم، وهي: إيران، أوزبكستان، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، أستراليا والعراق، الذي تأهل عبر الملحق القاري–الدولي بعد فوزه على بوليفيا في المباراة النهائية. ونظرياً، في حال قرّرت إيران عدم المشاركة في المونديال، فإن مقعدها يجب أن يُمنح لمنتخب من نفس الاتحاد القاري، لذا تُعد الإمارات المرشح الأبرز، بعدما كانت آخر المنتخبات التي أقصاها العراق في المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية، إذ توقفت عند آخر محطة قبل الوصول إلى الملحق الدولي. وبناءً على ذلك، ستكون الإمارات الخيار الأقرب، مع توقع أن يمارس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضغطاً على الاتحاد الدولي "فيفا" لاعتماد هذا القرار.

وفي سياق متصل، أكدت الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، أنها لن تمانع دخول المنتخب الإيراني للمشاركة في البطولة، باستثناء بعض الأفراد المرتبطين بجهات محدّدة، في ظل التوترات السياسية القائمة. ورغم كل هذه التكهنات، لا تزال مشاركة إيران قائمة حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات السياسية والقرارات الرسمية خلال الفترة المقبلة.