منتخب عالمي وآخر عربي يطلبان مواجهة تونس قبل كأس العالم

تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم عدة مقترحات لخوض مباريات ودية بين منتخب "نسور قرطاج" ومنتخبات أخرى من مختلف القارات، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وبحسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها موقع العربي الجديد يوم الخميس، فإن الاتحاد التونسي لكرة القدم تلقى 3 مقترحات رسمية على الأقل، ويتجه إلى قبولها، منها منتخب البرازيل الذي طلب مواجهة زملاء المجبري في مباراة قد تمثل الحدث في سلسلة الاستعدادات للمونديال، وقد اقترح "السامبا" إقامة المباراة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، إلى حين الاتفاق على باقي التفاصيل.

ويملك الاتحاد التونسي لكرة القدم مقترحاً آخر من منتخب عالمي، لكن يبدو أن الكفة تتجه نحو ملاقاة البرازيل، في إعادة للمواجهة التي حدثت بين المنتخبين في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وانتهت بفوز زملاء نيمار في ذلك الوقت، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالإضافة إلى البرازيل، من المنتظر كذلك أن يواجه المنتخب التونسي شقيقه الأردني الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في المونديال لأول مرة في تاريخه، وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، كما تلقى الاتحاد بعض المقترحات الأخرى من القارة السمراء، من ضمنها منتخب عربي وهو موريتانيا، ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد التونسي بشكل رسمي في كل هذه المقترحات قريباً.