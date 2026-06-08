- يواجه منتخب سويسرا تحديات كبيرة في معسكره بسان دييغو، حيث يعاني من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانتشار الثعابين السامة، مما يشكل خطراً على اللاعبين قبل مواجهة قطر في كأس العالم 2026. - تلقت بعثة المنتخب تحذيرات من السلطات المحلية بشأن وجود أربعة أنواع من الأفاعي الجرسية، خاصة "كروتالوس هيلاري" السامة، مما دفع المنظمين لتوجيه إرشادات صارمة لتجنب استفزازها. - يعاني اللاعبون من الظروف المناخية القاسية أثناء التمارين، مما يزيد من صعوبة استعداداتهم للمباراة المرتقبة ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا والبوسنة والهرسك.

يُعاني منتخب سويسرا منذ بداية معسكره في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى انتشار الثعابين السامة، وذلك قبل أيام على المواجهة الأولى أمام منتخب قطر، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن بعثة منتخب سويسرا في مدينة سان دييغو تلقت تحذيراً مباشراً من قبل السلطات المحلية ومنظمي بطولة كأس العالم 2026، من وجود أفاع سامة خلف منطقة تمارين حُراس المرمى، وأيضاً خلف صالة الألعاب الرياضية، مع وضع عبارات واضحة "احذروا الثعابين"، التي يوجد منها أربعة أنواع في المنطقة.

وأوضحت أن هناك أربعة أنواع من الأفاعي الجرسية (المجلجلة) في سان دييغو، لكن هناك نوعا ينتشر بكثرة، ويطلق عليها "كروتالوس هيلاري"، وتعتبر من الأشد سمُية في قارة أميركا الشمالية والعالم، وهو أمر جعل منظمي بطولة كأس العالم 2026 في مدينة سان دييغو، يوجهون تحذيرات مباشرة إلى بعثة منتخب سويسرا، وهو نفس الحال الذي ينطبق على منتخب النرويج، الذي تلقى تحذيراً بدوره من انتشار الزواحف الخطيرة، عقب وصوله إلى معسكره في أحد المنتجعات بولاية كارولاينا الشمالية.

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وتابعت أن التحذيرات الخاصة بنجوم منتخب سويسرا، دعت جميع النجوم إلى عدم استفزاز الثعابين عند رؤيتها، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم محاولة إمساكها أو إزعاجها بأي شكل من الأشكال، لأنه يجب على الشخص تركها وشأنها، والابتعاد عنها، لأن إغضابها يعني تعرض الشخص إلى الهجوم من أحد أشد الحيوانات السامة في العالم.

وختمت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن نجوم منتخب سويسرا يعانون من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أثناء خوضهم التمارين في المعسكر المغلق، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيرهم منتخب قطر، في الـ13 من شهر يونيو/حزيران الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً كلاً من كندا والبوسنة والهرسك.