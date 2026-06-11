منتخب سويسرا.. هل يكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟

- تألقت منتخبات مثل كوريا الجنوبية وتركيا وكرواتيا في كأس العالم، حيث حققت إنجازات بارزة كالحصان الأسود، مع بروز المغرب في 2022 كأول منتخب أفريقي يصل للمركز الرابع. - سويسرا، بقيادة المدرب مراد ياكين، مرشحة لدور الحصان الأسود في كأس العالم 2026، بفضل خبرتها في البطولات الكبرى وتفوقها على منتخبات قوية مثل فرنسا وإيطاليا. - يتميز المنتخب السويسري بتجانس دفاعي وخبرة لاعبيه مثل غرانيت تشاكا ومانويل أكانجي، مع أداء قوي خارج أرضه ونظام لعب منضبط.

نجحت العديد من المنتخبات في فرض نفسها على النسخ السابقة من بطولة كأس العالم، بعدما تحوّلت إلى فريق "الحصان الأسود" لتناطح كبار اللعبة وتذهب بعيداً في النهائيات التي تقام كلّ أربع سنوات، وذلك على غرار كوريا الجنوبية وتركيا في مونديال 2002 عقب بلوغهما نصف النهائي، إلى جانب ما قدّمته أوكرانيا في نسخة 2006، وكلّ من باراغواي وغانا في 2010، وكوستاريكا في 2014 وكرواتيا التي تأهلت إلى اللقاء الختامي في 2018 وخسرته أمام فرنسا، فضلاً عن حلول المغرب رابعاً في 2022، في أول إنجاز لمنتخب أفريقي.

ومع تبقي ساعات قليلة على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، يظهر منتخب سويسرا واحداً من المرشحين للعب دور "الحصان الأسود"، إذ ترى شبكة "سي بي سي" الأميركية أنّ المنتخب الأوروبي يُعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لتفجير مفاجأة على أراضي القارة الأميركية الشمالية، بعدما ثبّت قدميه بقوة خلال السنوات الأخيرة بين منتخبات القارة العجوز. وتأهل المنتخب الملقّب بـ"ناتي" إلى كأس العالم للمرة الـ13 في تاريخه، وسيلعب في نسخة 2026 ضمن المجموعة الثانية، التي تجمعه بمنتخبات قطر والبوسنة والهرسك وكندا.

ويمتلك منتخب سويسرا في النسخة الحالية جيلاً يمتاز بالخبرة في البطولات الكبرى، بعد بلوغه ربع نهائي أمم أوروبا في النسختين الماضيتين، قبل وداعه للمنافسات من بوابة ركلات الترجيح، وهو ما يعكس قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى صاحبة الباع الطويل في هذه الرياضة، مع الإشارة إلى أنّ المنتخب السويسري تمكّن في يورو 2020 على سبيل المثال من إقصاء فرنسا، كما أطاح إيطاليا من الدورة نفسها في عام 2024.

ويُعتبر العنصر الدفاعي والخبرة الطويلة لبعض العناصر والتجانس بين الأسماء، أهم ميزات الفريق الحالي وصفاته حتى في خط الوسط والهجوم، إذ يضمّ القائد المميز غرانيت تشاكا، وكذلك مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز، إلى جانب دينيس زكريا وريمو فرويلر وبريل إيمبولو، والحارس غريغور كوبيل الذي أكد أن مستقبل بلاده في هذا المركز بأمان بعد سنواتٍ من تألق يان سومر، الذي اعتزل اللعب دولياً في 19 أغسطس/ آب 2024.

ويمتاز منتخب سويسرا الحالي بشخصية قوية حين يخوض مبارياته خارج أرضه، حيث لا يتأثر كثيراً بالضغط الجماهيري وهو أمرٌ قد يكون نقطة إيجابية له، مع العلم أنّه قدّم مستويات مستقرة في التصفيات الأوروبية والمباريات التحضيرية، مع الاعتماد على نظام منضبط وواضح تحت قيادة المدرب السويسري من أصول تركية مراد ياكين (51 عاماً)، الذي يُشرف على هذه المجموعة منذ 2021.