- كشف المدرب الإسباني خوسيه لانا عن تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم لخوض ملحق كأس العرب 2025 في قطر، حيث ستواجه جنوب السودان في 25 ديسمبر على استاد حمد الكبير، مع إمكانية المشاركة في البطولة التي تبدأ في الأول من ديسمبر. - تضم التشكيلة أسماء بارزة مثل إلياس هدايا وعمر خريبين، لكن بعض اللاعبين لن يشاركوا في الملحق بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، وسينضمون لاحقاً في حال التأهل لدور المجموعات. - في حال التأهل، سيلعب منتخب سورية في المجموعة الأولى مع قطر وتونس، والفائز من مباراة الملحق بين فلسطين وليبيا.

كشف مدرب منتخب سورية لكرة القدم الإسباني خوسيه لانا (50 عاماً) عن التشكيلة التي ستخوض غمار ملحق بطولة كأس العرب 2025 في قطر، والمقرر أن تكون حاضرة في النسخة التي تنطلق في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحال تجاوز عقبة جنوب السودان يوم 25 ديسمبر على استاد حمد الكبير (ملعب النادي العربي).

وضمّت القائمة التي اختارها لانا كلّ من: إلياس هدايا، شاهر الشاكر، مكسيم صراف، خالد الحجي، آلان أوسي، عبد الرزاق محمد، عبد الله الشامي، أحمد فقا، سيمون أمين، زكريا حنان، خالد كردوغلي، محمد عنز، محمود النايف، أنس دهان، حسن دهان، محمد صلخدي، محمود الأسود، محمود المواس، محمد الحلاق، إلمار إبراهام، عمر خريبين، أنطونيو يعقوب، ياسين السامية.

وقال الاتحاد السوري في بيان رسمي نشره على صفحته في موقع فيسبوك الخميس: "نظراً لالتزام عدد من اللاعبين مع أنديتهم ولأن البطولة تُقام خارج أيام الفيفا الرسمية، لن يحضّر كلٌّ من عمر خريبين وإلياس هدايا في مباراة الملحق، على أن ينضما إلى صفوف المنتخب في حال التأهل لدور المجموعات. كما سيلتحق سيمون أمين وأنطونيو يعقوب ببعثة المنتخب بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب انتهاء التزاماتهم مع أنديتهم".

وسيلعب منتخب سورية في المجموعة الأولى بحال تأهله، وهي التي تضمّ صاحب الأرض والضيافة، منتخب قطر، المرشّح للذهاب بعيداً في هذه النسخة، إضافة لتونس التي تمتلك أسماء كبيرة وتسعى لتحقيق اللقب، إضافة للفائز من مباراة الملحق الأخرى بين فلسطين وليبيا.

