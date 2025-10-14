منتخب سورية يتأهل إلى بطولة كأس آسيا 2027 رسمياً

- تأهل منتخب سورية إلى كأس آسيا 2027 بعد فوزه على ميانمار بثلاثية نظيفة، ليضمن المشاركة الثانية توالياً في البطولة التي ستُقام في السعودية. - تصدر المنتخب السوري مجموعته برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق ست نقاط عن ميانمار، بينما خرجت أفغانستان وباكستان من المنافسة بنقطة واحدة لكل منهما. - سبق لمنتخب سورية المشاركة في كأس آسيا 2023، حيث تأهل إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، لكنه خسر أمام إيران بركلات الترجيح.

تأهل منتخب سورية إلى بطولة كأس آسيا 2027، رسمياً، وذلك إثر التفوق على منتخب ميانمار في الجولة الرابعة من ملحق التصفيات المؤهلة إلى البطولة الآسيوية، ليضمن المشاركة الثانية توالياً في البطولة التي تضمُ أفضل المنتخبات الآسيوية في كرة القدم.

وتفوق منتخب سورية على منافسه منتخب ميانمار، الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، في مواجهة الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن منتخب ميانمار صاحب المركز الثاني، في وقت هناك فارق كبير عن صاحب المركز الثالث أفغانستان وباكستان اللتان تملكان نقطة وحيدة في التصفيات حتى الآن وانتهت أحلامهما بالمشاركة في بطولة كأس آسيا.

وحقق منتخب سورية انتصاراته على منتخبات باكستان بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ثم تفوق على منتخب أفغانستان بهدف نظيف، ثم تفوق على ميانمار بنتيجة كبيرة (5-1) في الجولة الثالثة، ثم تفوق على نفس المنتخب في الجولة الرابعة بثلاثية نظيفة، ليحسم تأهله إلى بطولة كأس آسيا 2027، والتي ستُقام في السعودية في الفترة الممتدة بين السابع من شهر يناير/كانون الثاني حتى الخامس من شهر فبراير/شباط.

وكان منتخب سورية شارك في بطولة كأس آسيا 2023، وحلَّ في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متأخراً عن أوزبكستان الثاني برصيد خمس نقاط وعن أستراليا المتصدر برصيد سبع نقاط، ومع ذلك تأهل من المركز الثالث إلى الدور الثاني، واصطدم بمنتخب إيران القوي وخسر بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية المواجهة بالتعادل (1-1).