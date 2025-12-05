منتخب سورية ومكافأة المليون دولار بتعهد من رجال أعمال

- حصل نجوم منتخب سورية على وعود بمكافآت مالية من رجال أعمال بعد تعادلهم مع قطر في كأس العرب 2025، حيث أعلن الإعلامي موسى العمر عن مكافأة قدرها 100 ألف دولار بعد التعادل. - تم الإعلان عن مكافآت إضافية في حال تأهل المنتخب إلى الأدوار القادمة، تصل إلى مليون دولار في حال الفوز باللقب، مما يعكس الدعم الكبير للمنتخب. - جمع المنتخب السوري أربع نقاط حتى الآن، بعد فوزه على تونس وتعادله مع قطر، ويستعد لمواجهة حاسمة ضد فلسطين للتأهل للدور القادم.

حصل نجوم منتخب سورية الأول على تعهد خاص من عدد من رجال الأعمال، بعد التعادل مع منتخب قطر بهدف لمثله، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، التي تستمر حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وظهر في تسجيل مصور انتشر على وسائل التواصل، الإعلامي السوري ورجل الأعمال، موسى العمر، الذي تحدث أمام السفير السوري في قطر، بلال تركية، ومسؤولي المنتخب الأول، والنجوم، عن حجم المكافآت التي رُصِدت لرفاق القائد عمر خريبين، مسجل هدف التعادل في شباك منتخب قطر.

وقال موسى العمر: "باسمي وباسم صديقي رجل الأعمال معاذ الكفري، نعلن لكم عن ثلاث مكافآت ستحصلون عليها، الأولى مبلغ مئة ألف دولار أميركي، بعد تعادلكم مع منتخب قطر في بطولة كأس العرب، والثانية مبلغ مالي لن نكشف عنه الآن، في حال تأهلتم إلى الدور القادم، وفي حال وصلتم إلى المواجهة النهائية وحسمتم اللقب، فإنكم ستحصلون على مبلغ مليون دولار أميركي".

يذكر أن منتخب سورية الأول جمع أربع نقاط حتى الآن في بطولة كأس العرب 2025، بعدما انتصر في المباراة الأولى على تونس بهدف نظيف، وتعادل مع قطر بهدف لمثله، وتبقى أمام رفاق القائد عمر خريبين مواجهة صعبة للغاية ضد المنتخب الفلسطيني، الذي يسعى بدوره إلى تحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم في المسابقة.

