منتخب سورية في محطة تحضيرية قوية بتركيا بعد غياب طويل

يعود منتخب سورية الأول لكرة القدم إلى خوض مبارياته على الأراضي التركية، وذلك بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، في الوقت الذي تستعد فيه كتيبة "نسور قاسيون" لخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر حزيران/يونيو المقبل، أمام منتخبي بيلاروسيا والبحرين.

وتُعتبر هذه العودة محطة لافتة في مسار تحضيرات لمنتخب سورية إذ تعود آخر فترة إعداد أقامها في تركيا إلى عام 2011، عندما خاض معسكراً تدريبياً في مدينة اسطنبول، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل. ويبدأ المنتخب السوري مبارياته الودية بمواجهة منتخب بيلاروسيا في الخامس من يونيو، حيث تُقام المباراة في الأراضي البيلاروسية، ضمن برنامج تحضيري يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

في المقابل، يلتقي المنتخب السوري نظيره البحريني في التاسع من الشهر ذاته، في مباراة دولية ودية تُقام في مدينة انطاليا التركية، لتكون بذلك أول مباراة للمنتخب السوري على الملاعب التركية منذ سنوات طويلة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو موافقته على إطلاق مشروع متكامل لدعم البنية التحتية لكرة القدم السورية بتمويل كامل من "فيفا"، مع العمل على تسريع رفع الحظر عن الملاعب السورية، تمهيداً لعودة المباريات الدولية إلى الأراضي السورية، على أن يكون وضع الحجر الأساس للمشروع وإعلانه رسمياً خلال زيارته المرتقبة بعد نهاية كأس العالم 2026.