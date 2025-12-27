منتخب جزر القمر يريد تكرار سيناريو الكاميرون في المغرب

- منتخب جزر القمر يواصل التحدي في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد تعادلين مهمين أمام زامبيا ومالي، مما يبقي آماله قائمة في التأهل للدور ثمن النهائي، مستلهماً من إنجازه السابق في الكاميرون. - الفريق أظهر انضباطاً تكتيكياً وشجاعة في مواجهاته، ويستعد لمباراته الحاسمة ضد مالي، حيث يسعى لتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة المغرب وزامبيا لتحديد مصيره في البطولة. - نجاح المنتخب في البطولة سيعيد الثقة لجماهيره بعد خيبة الأمل في تصفيات مونديال 2026 وقرار عدم المشاركة بالفريق الأول في كأس العرب.

لم يستسلم منتخب جزر القمر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، بعدما خطف تعادلاً سلبياً أمام زامبيا، وحقق أول نقطة له في المسابقة القارية، ليبتسم الحظ له عندما تعادل أيضاً "أسود الأطلس" مع مالي بهدف لمثله، لتبقى حظوظه قائمة، وبات سيناريو ما حدث في الكاميرون قبل أربع سنوات قائماً.

ورغم الخسارة أمام المغرب في المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، فإن الفريق العربي تمسك بكل حظوظه، وأظهر نجومه الانضباط التكتيكي والشجاعة، ونجحوا في مجاراة الإيقاع العالي أمام زامبيا في المباراة الثانية، من أجل تكرار ما فعلوه في الكاميرون.

ويتميز منتخب جزر القمر بالروح الكفاحية لنجومه التي صنعت الفارق في المشاركة الأولى بتاريخهم في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، بعدما نجحوا في تحقيق المفاجأة الكبرى عندما خطفوا بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، وهذا ما يريدون فعله هذه المرة في المسابقة القارية بالمغرب، خاصة أن الفرصة أصبحت بأيديهم.

ويخوض منتخب جزر القمر المواجهة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعة الأولى ضد مالي، ويجب عليهم تحقيق الانتصار، وخطف النقاط الثلاث، وانتظار ما سيفعله منتخب المغرب أمام زامبيا أيضاً، لأن فوز "أسود الأطلس" يجعلهم يرافقون كتيبة المدرب وليد الركراكي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي حال نجح منتخب جزر القمر في تحقيق ما يهدف إليه في بطولة كأس أمم أفريقيا، فإنه سيصالح جماهيره التي كانت غاضبة للغاية بسبب عدم قدرة الفريق على تقديم الصورة المرجوة منه في تصفيات مونديال 2026، بالإضافة إلى رفض الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، اللعب في بطولة كأس العرب الماضية بالفريق الأول.