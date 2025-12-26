منتخب جزر القمر يتعادل مع زامبيا ويعقّد حساباته في أمم أفريقيا 2025

- انتهت مباراة جزر القمر وزامبيا بالتعادل السلبي في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث تبادل الفريقان الهجمات الخطرة دون تسجيل أهداف، وشهدت المباراة إلغاء هدف لجزر القمر بداعي التسلل. - شهدت المباراة فرصاً ضائعة من كلا الفريقين، حيث أهدر منتخب زامبيا فرصاً خطيرة عبر فاشيون ساكالا ولزاميك باندا، بينما ردّ منتخب جزر القمر بتسديدات من زايدو يوسف ورفيقي سيد أحمد. - التعادل صعّب موقف جزر القمر في المجموعة، حيث يمتلك نقطة واحدة فقط، بينما رفع زامبيا رصيده إلى نقطتين قبل مواجهة المغرب.

اكتفى منتخب جزر القمر بنتيجة التعادل السلبي أمام نظيره الزامبي، في الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، والتي تمتد إلى غاية 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، ليخرج الطرفان بنقطة لكلّ منهما، اليوم الجمعة.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تبادلاً للهجمات الخطرة بين المنتخبين، حيث بدأ منتخب زامبيا بتهديد مبكر عبر رأسية ديفيد سيموكوندا، التي تم اعتراضها عقب ركلة ركنية. وردّ منتخب جزر القمر سريعاً بضغط هجومي، إذ أهدر زايدو يوسف فرصة محققة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ركنية، قبل أن يُبعد الدفاع الزامبي تسديدة أخرى خطيرة لميزياني ماوليدا.

وواصل منتخب جزر القمر حضوره الهجومي، وأهدر ياسين برهان فرصة جديدة بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة، قبل أن يفتتح القمريون التسجيل عبر ميزياني ماوليدا، إلا أن حكم الفيديو المساعد تدخل وألغى الهدف بداعي التسلل، ليبقى التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء.

من جهته، كاد منتخب زامبيا أن يفاجئ منافسه عبر فاشيون ساكالا، الذي أضاع فرصة خطيرة بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، لتنتهي الحصة الأولى من المباراة من دون أهداف، وسط نسق هجومي مفتوح من الطرفين. وشهد الشوط الثاني هجوماً متبادلاً، مع أفضلية نسبية لمنتخب زامبيا، الذي أهدر عدة فرص خطيرة، أبرزها تسديدة فاشيون ساكالا من زاوية صعبة، وأخرى لزميله لزاميك باندا من خارج المنطقة.

وردّ منتخب جزر القمر بمحاولات متفرقة، أبرزها تسديدتا زايدو يوسف ورفيقي سيد أحمد. وعلى صعيد التغييرات، أجرى المنتخبان عدة تبديلات لتنشيط الأداء، حيث دفع مدرب جزر القمر الإيطالي ستيفانو كوزين بعدد من العناصر الهجومية بحثاً عن الحلول، مقابل تغييرات تكتيكية من الجانب الزامبي للحفاظ على الإيقاع. وبقيت النتيجة على حالها، في شوط اتسم بالاندفاع البدني وكثرة الالتحامات، مع غياب اللمسة الأخيرة أمام المرميين.

وصعّب التعادل من وضع منتخب جزر القمر، الذي بات في جعبته نقطة يتيمة، بقاع الترتيب، بانتظار مواجهة مالي في الجولة الأخيرة، فيما رفع المنتخب الزامبي رصيده إلى نقطتين، قبل لقاء المغرب، يوم الاثنين المقبل.