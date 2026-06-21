منتخب تونس يودع المونديال مبكراً بعد الهزيمة أمام اليابان برباعية

- تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية أمام اليابان بنتيجة 0-4 في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، بعد خسارته الأولى أمام السويد 5-1، مما أدى إلى خروجه من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - رغم تغيير المدرب وإقالة صبري لموشي، لم يتحسن أداء تونس تحت قيادة هيرفي رينارد، حيث فشل الفريق في مجاراة نسق اليابان، الذين سجلوا أهدافهم عبر دايكي كامادا، أياسي أويدا، وجونيا إيتو. - أمل تونس في التأهل لدور الـ32 بات معدوماً، حتى لو فازت على هولندا، بسبب التعادل بالنقاط مع السويد وتفوق الأخيرة في المواجهات المباشرة.

تلقى منتخب تونس هزيمة جديدة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما خسر أمام نظيره الياباني بنتيجة 0-4 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، ليودّع هذه النسخة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعدما كان قد خسر في اللقاء الأول أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1.

وعلى ملعب "بي بي في أيه" في مدينة مونتيري المكسيكية، دخل منتخب تونس تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، وكلّه أملٌ في تعويض خيبة أمل المباراة الأولى وقلب الصفحة السلبية التي أظهرها زملاء حنبعل المجبري، خصوصاً بعد إقالة المدير الفني صبري لموشي مباشرة بعد الهزيمة بخماسية أمام زملاء فيكتور غيوكيريس، بعد الغضب الجماهيري الكبير والضغط على الاتحاد المحلي للعبة، لكن بطبيعة الحال لم تتحسن الأمور بحكم صعوبة الموقف.

وظهر منتخب تونس بأداءٍ متواضع في الشوطين، حيث لم ينجح في مجاراة نسق لاعبي اليابان، الذين افتتحوا باب التسجيل عبر اللاعب دايكي كامادا (29 عاماً) لاعب نادي كريستال بالاس في الدقيقة الرابعة، ليظهر بعدها مهاجم نادي فينورد الهولندي أياسي أويدا في الدقيقة الـ31 مضيفاً الهدف الثاني، قبل أن يحرز لاعب جينك البلجيكي جونيا إيتو الهدف الثالث (د. 69)، ليختتم أويدا الرباعية في الدقيقة الـ83.

كرة عربية رينارد يرفع الحصانة عن نجوم منتخب تونس

وبات أمل منتخب تونس معدوماً في التأهل إلى دور الـ32 في حال كونه أحد أفضل الثوالث، حتى لو حقق الفوز على هولندا في الجولة الأخيرة، بحُكم أنّه سيرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، مناصفة مع السويد التي قد تخسر أمام اليابان، وبالتالي فإن التعادل بالنقاط مع المنتخب الإسكندنافي يعطي الأفضلية لكتيبة المدرب غراهام بوتر، خصوصاً أنّ المعيار الأول في التأهل هو المواجهة المباشرة بين الطرفين.