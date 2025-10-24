منتخب تونس يواجه صدمات قبل مونديال الناشئين.. والسبب أندية أوروبا

- يواجه منتخب تونس تحت 17 سنة تحديات كبيرة في تأمين لاعبيه المغتربين قبل كأس العالم للناشئين في قطر، حيث رفضت خمسة أندية تحرير لاعبيها بسبب عدم توافق الفترة مع جدول "فيفا". - يقيم المنتخب معسكره التدريبي في رأس الخيمة، ويستعد لمباريات ودية ضد السعودية وتشيلي قبل التوجه إلى الدوحة، مع تطمينات بوصول بعض اللاعبين المغتربين قريبًا. - ستبدأ تونس مشوارها في البطولة بمواجهة فيجي في 3 نوفمبر، تليها مباريات ضد الأرجنتين وبلجيكا ضمن المجموعة الرابعة.

يواجه منتخب تونس تحت 17 سنة، صعوبات كبيرة من أجل الحصول على جهود بعض لاعبيه المغتربين، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين، التي ستقام في دولة قطر، تحديدًا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويجري منتخب تونس حالياً، معسكره التدريبي الأخير في مدينة رأس الخيمة الإماراتية، حيث سيواجه كلّ من السعودية وتشيلي، وديًّا، قبل السفر إلى الدوحة لخوض غمار البطولة، وتلقى المدير الفني، أمين النفاتي، في الساعات الماضية أخباراً سيئة، تتعلق برفض خمسة أندية تحرير لاعبيها، بما أنّ هذه الفترة لا تدخل ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، الجمعة، فإنّ مقر إقامة النسور في الإمارات، لم يشهد حتى الآن وصول، ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيم سلامة وآدم غلّاب، وموهبة فريق موناكو، مهدي التليلي، ومهاجم نادي سان دييغو الأميركي، أنيس السعيدي، والظهير الأيسر لنانت الفرنسي، نعيم التلمودي.

وإن كان نانت قد رفض بشكلٍ نهائي تحرير لاعبه الشاب، فإن الاتحاد التونسي لكرة القدم تلقى تطمينات من بقية الأندية للسماح للاعبيها بالانضمام إلى المعسكر، على أن يكون ذلك تباعًا في الأيام القليلة القادمة، وقبل السفر إلى الدوحة على أقصى تقدير، ما يبعثر حسابات الجهاز الفني الذي سعى للتحضير للمونديال، بحضور كل لاعبيه.

وتفتتح تونس مشاركتها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين، بمواجهة فيجي يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل اللعب للأرجنتين ثم لبلجيكا، في السادس والتاسع من الشهر نفسه، توالياً، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، من مرحلة الدور الأول للبطولة.