منتخب تونس يسعى لمفاجآت من أوروبا في كأس العرب.. هذه تفاصيلها 

- يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم لضمان مشاركة لاعبيه المغتربين في أوروبا في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، من خلال استهداف لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية الكبرى رغم استمرار المنافسات هناك. - يخطط الاتحاد لترك ثلاثة مقاعد شاغرة في قائمة المنتخب، بانتظار وصول اللاعبين المحترفين قبل نصف النهائي، مما سيعزز فرص المنتخب في حال بلوغه المربع الذهبي. - بدأ المدير الرياضي للمنتخب، زياد الجزيري، مفاوضات مع الأندية الأوروبية لتحرير لاعبين مثل إلياس السخيري وحنبعل المجبري قبل كأس أمم أفريقيا.

يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم لضمان حضور أكبر عدد ممكن من لاعبيه المغتربين في أوروبا، خلال مشاركة منتخب "نسور قرطاج"، في النسخة الثانية من بطولة كأس العرب في قطر 2025، التي ستقام منافساتها خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبالإضافة إلى ضمّ اللاعبين الذين سيدخلون فترة التوقف الشتوي مبكراً مع أنديتهم، فقد حصل "العربي الجديد" على معلومات حصرية، اليوم الثلاثاء، تفيد بأن الاتحاد التونسي يستهدف كذلك عدداً من اللاعبين المحترفين في الأندية المنافسة بالدوريات الأوروبية الكبيرة، رغم أنّ المنافسات ستكون مستمرة عند انطلاق بطولة كأس العرب في قطر.

وكشف مصدر مقرب من الاتحاد التونسي أنّ الاتجاه يسير نحو ترك ثلاثة مقاعد شاغرة على الأقل في قائمة "نسور قرطاج" التي ستبدأ البطولة، وانتظار وصول هؤلاء النجوم إلى مقر إقامة المنتخب في الدوحة، قبل موعد نصف النهائي على أقصى تقدير، وهو ما سيمثل تعزيزاً مهماً، إذا بلغ منتخب تونس مباريات المربع الذهبي لبطولة كأس العرب.

وينتظر الاتحاد التونسي وصول اللاعبين في الدور ربع النهائي، المقرر يوم 12 ديسمبر المقبل، وهو ما دفع المدير الرياضي للمنتخب، زياد الجزيري، إلى بدء المفاوضات مع بعض الأندية الأوروبية للموافقة على هذا الطلب، والاستفادة من جهود لاعبين مميزين، مثل إلياس السخيري وحنبعل المجبري وإلياس سعد وإسماعيل الغربي وعلي العابدي وإلياس العاشوري، ومحاولة إقناع فرقهم بتحريرهم.

ويعوّل الاتحاد التونسي على خروج اللاعبين من أنديتهم الأوروبية، قبل 10 أيام من انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب انطلاقاً من 21 ديسمبر المقبل، وهو ما يعطي "نسور قرطاج" الفرصة لاستغلالهم في بطولة كأس العرب قطر 2025.