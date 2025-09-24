منتخب تونس يستفيد من 3 مسائل بعد قرار "فيفا" في تصفيات المونديال

- استضافة منتخب ساوتومي لتونس في استاد حمادي العقربي برادس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، تجنب المنتخب التونسي مشقة السفر، مما يتيح له التركيز على مواجهة ناميبيا في الجولة الأخيرة. - إقامة المعسكر التدريبي في تونس يمنح المدرب سامي الطرابلسي فرصة لاختبار لاعبين جدد، مستفيدًا من التأهل المبكر لكأس العالم، دون الحاجة للتأقلم مع الأجواء الأفريقية الصعبة. - لعب المباريات على أرضه يعزز فرص تونس في جمع 6 نقاط، مما يساهم في تحسين تصنيفها العالمي وزيادة حظوظها في قرعة المونديال.

قدّم منتخب ساوتومي خدمة لكتيبة منتخب تونس، عندما قرر استقبال الأخير في استاد حمادي العقربي برادس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2026)، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، الصيف المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، قبول طلب ساوتومي للعب في تونس، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بما أنها لا تملك ملعباً مؤهلاً لاحتضان المباريات الدولية، وهي التي اتخذت هذا القرار نظراً إلى أن المواجهة شكلية بالنسبة لمنتخبها، الذي فقد كل حظوظه في ضمان بطاقة العبور إلى نهائيات المونديال، وبذلك ستقيم ساوتومي في تونس، حيث ستلعب في الثالث عشر من الشهر نفسه، مع مالاوي، التي قررت كذلك اللعب في استاد سوسة.

وتبعاً لهذا القرار، سيستفيد الجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة المدرب التونسي سامي الطرابلسي، من ثلاث مسائل مهمة؛ أوّلها تجنّب مشقّة السفر إلى ساوتومي أو إلى إحدى الدول الأفريقية الأخرى، لا سيما أنّ "نسور قرطاج" ستستقبل منتخب ناميبيا في الجولة 11 والأخيرة من التصفيات، يوم 13 أكتوبر، على استاد حمادي العقربي برادس، وهو فاصل زمني قصير بين المباراتين، ما قد يسبب الإرهاق للاعبين، مثلما حدث في العديد من المناسبات السابقة.

وأما المسألة الثانية لمصلحة الطرابلسي، فهي إقامة المعسكر كاملاً في تونس، واستغلال أكثر عدد ممكن من التدريبات لاختبار بعض العناصر الجديدة، بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم منذ الجولة الماضية، ما سيتيح الفرصة للعديد من اللاعبين للظهور في المواجهتين، دون ضرورة التأقلم مع الأجواء الأفريقية، وهي مشكلة واجهت الجهاز الفني في معسكرات عدة سابقة، عند ضم الوافدين الجدد، نظراً لحالة الطقس والملاعب التي عادة ما تكون صعبة في القارة السمراء.

وتتمثل الاستفادة الثالثة، في كون منتخب تونس قد عزز حظوظه لجمع 6 نقاط في ختام التصفيات، بما أنه سيلعب على أرضه وبحضور جماهيره، وهو ما سيمكنه من التقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى يقوّي حظوظه في قرعة المونديال، عند تحديد مستويات المنتخبات المتأهلة.