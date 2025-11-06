منتخب تونس يحتج على قرارات الحكم في مواجهة الأرجنتين.. الشريف يوضح

- احتج منتخب تونس على قرارات الحكم في مباراته ضد الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث اعتبروا أن مدافع الأرجنتين كان يجب أن يُطرد بعد عرقلة وسيم سلامة، لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء. - في الدقيقة الـ70، لم تُحتسب ركلة جزاء لتونس بعد محاولة وسيم سلامة المرور بين لاعبين، حيث اعتبر الحكم أن سلامة حاول الخداع للحصول على ركلة جزاء، مما أدى إلى منحه بطاقة صفراء. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرارات الحكم، مشيراً إلى أن التدخلات التونسية لم تكن تستحق أكثر من المخالفات المحتسبة.

احتج منتخب تونس على قرارات الحكم في المواجهة، التي انتصر فيها منافسه الأرجنتيني، بهدف مقابل لا شيء، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول عدم طرد مدافع منتخب الأرجنتين مع بداية الشوط الثاني، بقوله: "كانت هناك هجمة لصالح منتخب تونس، والكرة كانت بحوزة أحد اللاعبين، وحاول قلب الهجوم، وسيم سلامة، التحرر من الرقابة، والتحرك إلى المساحة الخالية، لكي يتمكن من استلام الكرة، التي يمكن أن تمرر إليه من زميله، لكن فيليبي إسكيفيل قام بالتحرك دون المنافسة على الكرة ضد منافسه، وقام بعملية الاعتراض بالتلامس، باستخدام الكتف وسط الصدر".

وتابع: "احتسب الحكم مخالفة وركلة حرة مباشرة لصالح منتخب تونس، وهنا تدخل الجهاز الفني التونسي، رفع البطاقة الزرقاء، اعتراضاً على قرار الحكم، لأن ما حدث يستحق البطاقة الحمراء، وتم استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة، وتبين له أن المخالفة كانت صحيحة، لكن يجب أن تضاف إليها البطاقة الصفراء، لأن ما حدث كان منع منافسه من التحرك لبناء هجمة لصالح المنتخب التونسي، ومِن ثمّ قرار الحكم كان صحيحاً".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب تونس في الدقيقة الـ 70 من عمر الشوط الثاني، أضاف الشريف: "كانت الكرة بحوزة مهاجم منتخب تونس، وسيم سلامة، الذي سيطر عليها، وحاول المرور بين لاعبين من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، كما حاول حماية الكرة، لكنه أخفق في تحريكها بقدمه اليسرى، فأصبحت الكرة خلفه، وكان هناك سيمون إسكوبار، الذي يتابع حركة منافسه عن قرب، ولم يرتكب أي مخالفة عرقلة أو دفع بحق منافسه، والحكم احتسب ركلة حرة غير مباشرة، وأشهر بطاقة صفراء بحق سلامة، الذي حاول الحصول على ركلة جزاء، وعملية خداع وهو سلوك غير رياضي".

وختم الشريف حديثه: "قام الجهاز الفني لمنتخب تونس برفع البطاقة الزرقاء الثانية، من أجل الاعتراض على قرار الحكم، الذي ذهب إلى الشاشة حتى يشاهد ما حدث عن كثب، وعاد مؤكداً صحة قراره بعدم وجود ركلة جزاء لصالح منتخب تونس، لأن وسيم سلامة بحث عن الحصول على ركلة جزاء، وكان قرار الحكم الكلي من الناحية الانضباطية والفنية صحيحاً".