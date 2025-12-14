منتخب تونس يتحدى إصابة هذا اللاعب ويضعه بديلاً محتملاً للسليتي قبل أمم أفريقيا

14 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:45 (توقيت القدس)
منتخب تونس في ملعب لوسيل خلال بطولة كأس العرب، 4 ديسمبر 2025 (Getty)
منتخب تونس في ملعب لوسيل خلال بطولة كأس العرب، 4 ديسمبر 2025 (Getty)
- يواجه نعيم السليتي، نجم منتخب تونس، شكوكًا حول مشاركته في كأس أمم أفريقيا بالمغرب بسبب إصابة مستمرة، مما منعه من المشاركة في كأس العرب أيضًا.
- انضم السليتي إلى معسكر المنتخب في طبرقة لكنه لم يشارك في التدريبات، حيث يركز على تحسين لياقته البدنية، مع احتمالية مغادرته المعسكر واستبداله بلاعب آخر.
- تم الاتصال بسيف الله اللطيف كبديل محتمل للسليتي، رغم غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، مع متابعة مستمرة لحالته الصحية قبل اتخاذ القرار النهائي.

يُثير نجم منتخب تونس لكرة القدم، نعيم السليتي (33 سنة)، الشكوك حول مشاركته مع "نسور قرطاج" في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب الإصابة التي تلاحقه منذ فترة، وحرمته كذلك من خوض غمار كأس العرب. 

وسجل محترف الشمال القطري حضوره في القائمة النهائية التي أعلنها المدير الفني، سامي الطرابلسي، وانضم بالفعل إلى المعسكر التدريبي للمنتخب، المقام حالياً في مدينة طبرقة شمال البلاد، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي تدريب مع رفاقه، واكتفى بتمارين تحسين اللياقة بهدف تجاوز الإصابة، وذلك قبل أيام قليلة من سفر المنتخب إلى المغرب للمشاركة في البطولة. 

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الأحد، فإنّ الجهاز الفني سينتظر بضعة أيام، على أمل أن تتحسن الحالة الصحية للسليتي، لكنّ المؤشرات الحالية، حسب مصدر مقرب من المنتخب، تفيد بأن نعيم أصبح قريباً من مغادرة المعسكر، وبالتالي عدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا، ما يتيح تعويضه بلاعب آخر.

وهبي الخزري مع منتخب تونس في ملعب المدينة التعليمية، 30 نوفمبر 2022 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الخزري يعتزل كرة القدم ويعترف بجميل منتخب تونس

وكشف المصدر نفسه أنّ منتخب تونس اتصل رسمياً بمحترف نادي سبارتا روتردام الهولندي، سيف الله اللطيّف، ووضعه بديلاً محتملاً للسليتي، إذا تعذّر على الأخير حضور كأس أمم أفريقيا، لكن اللطيّف بدوره غائب عن الملاعب بسبب الإصابة، وهو ما كلفه التخلّف عن تشكيلة الفريق خلال المباريات الخمس الأخيرة ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم. 

وتلقى طبيب منتخب تونس، سهيل الشملي، تطمينات بعودة اللطيّف إلى الملاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو في متابعة مستمرة للحالة الصحية للاعب، قبل اتخاذ القرار النهائي، خصوصاً أنّ لوائح أمم أفريقيا تسمح باستبدال السليتي قبل 24 ساعة من موعد المباراة الافتتاحية في المسابقة، تحديداً ضد أوغندا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

