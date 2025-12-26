منتخب تونس ومخاوف من حكم مواجهة نيجيريا وتحذير مباشر للاعبين

- يقود الحكم المالي بوبو تراوري مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، وسط مخاوف تونسية بسبب ذكريات سلبية معه في مباراة ودية سابقة ضد المغرب. - أعرب مسؤولو ولاعبو تونس عن قلقهم من تعيين تراوري، معتبرين ذلك استفزازاً، خاصة بعد اعتراضهم على قراراته في المباراة الودية التي انتهت بفوز المغرب. - تلقى لاعبو تونس توصيات بتجنب النقاشات مع الحكم والتركيز على المباراة لضمان التأهل للدور التالي، رغم الانتقادات السابقة لأدائه.

يقود الحكم المالي، بوبو تراوري، مباراة منتخب تونس ضد نظيره النيجيري، التي ستقام ليلة غد السبت، على استاد الملعب الكبير بفاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة في المغرب، حتى 18 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، يوم الجمعة، فإن بعض المخاوف طغت على مقر إقامة منتخب تونس لكرة القدم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المالي لقيادة المواجهة المرتقبة ضد زملاء أوسيمان، بما أنّ التونسيين لا يحملون ذكريات جيدة مع تراوري.

ويتمثل سبب تخوّف المسؤولين على منتخب تونس في أنّ هذا الحكم أدار مواجهة "نسور قرطاج" الودية ضد المغرب، في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي فاز فيها "أسود الأطلس" بنتيجة هدفين من دون رد، وعبّر المدير الرياضي للمنتخب، زياد الجزيري، في تصريحاته الإعلامية حينها، عن عدم رضاه عن قرارات الحكم، كما كان غضب لاعبي المنتخب التونسي واضحاً على أرض الملعب في تلك المباراة.

وكانت كلّ تصريحات لاعبي ومسؤولي منتخب تونس في ذلك الوقت تعترف بقوة المنتخب المغربي، ولا تستنقص تماماً من أحقية زملاء حكيمي بالفوز في المواجهة، لكن مصدراً من داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم أوضح، يوم الجمعة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّهم أرادوا تفادي هذا الحكم وأشعروا الاتحاد الأفريقي بذلك بعد نهاية المباراة الودية ضد المغرب، ليُمثل تعيينه في لقاء نيجيريا الهام استفزازاً للمنتخب التونسي، وفق المصدر.

وتلقى لاعبو "نسور قرطاج" توصيات من المسؤولين على المنتخب بتفادي النقاشات مع الحكم المالي وعدم الدخول في فخ الاستفزاز إذا ارتكب أخطاءً في حقهم، مع التركيز على مجريات المباراة التي قد تحسم تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي، قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، وفقاً لما كشفه المصدر نفسه.

وقال الجزيري بعد ودية "أسود الأطلس" في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي: "نشكر الأشقاء في المغرب على حفاوة الاستقبال، لكن للأسف الحكم أفسد اللقاء بقراراته الغريبة والمثيرة للجدل. المنتخب المغربي قوي، ولم يكن بحاجة إلى أي مساعدة. يجب أن ندرك منذ الآن ما ينتظرنا في كأس أمم أفريقيا، اللاعبون فقدوا التركيز بسبب أداء الحكم، كان بإمكانه على الأقل منحنا ركلة الجزاء التي طالب بها المجبري في نهاية اللقاء".