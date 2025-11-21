منتخب تونس وقائمة كأس العرب 2025... مفاجآت من أوروبا

- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب تونس لكأس العرب 2025، تضم 23 لاعباً، منهم 13 محلياً و10 مغتربين، مع تمثيل بارز للترجي بسبعة لاعبين. - تم استدعاء ستة مغتربين من أوروبا رغم عدم تزامن البطولة مع فترة التوقف الدولي، بعد موافقة أندية أوروبية مثل موناكو الفرنسي وأوغسبورغ الألماني. - يسعى منتخب تونس، الذي وقع في المجموعة الأولى مع قطر، إلى التتويج باللقب بعد وصافة نسخة 2021، مع مشاركة نجوم محليين ومحترفين عرب.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الجمعة، عن قائمة لاعبي منتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي (57 سنة)، المشاركة في بطولة كأس العرب، فيفا قطر 2025، التي ستقام في الفترة الممتدة من الأول حتى الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضمنت القائمة 23 لاعباً، من بينهم 13 محلياً و10 مغتربين، فيما يعد الترجي الأكثر تمثيلاً بسبعة لاعبين، أما المفاجأة السارة فتتمثل في استدعاء ستة مغتربين من أوروبا، رغم أنّ موعد بطولة كأس العرب لا يتزامن مع فترة التوقف الدولي، ما يفسر عدم حضور أغلب نجوم المنتخب التونسي الأول، مثل الطالبي والسخيري والعابدي والمجبري وسعد والعاشوري وفاليري وبرون.

وحاز الاتحاد التونسي على موافقة ستة أندية أوروبية، وهي نوركوبينغ وهاكن السويديان، وموناكو الفرنسي، ولوغانو السويسري، ودينامو ماخشكالا الروسي، وأوغسبورغ الألماني، لتحرير اللاعبين معتز النفاتي وعمر العيوني ونسيم الدنداني ومحمد الحاج محمود وحازم المستوري وإسماعيل الغربي، توالياً.

وضمّت قائمة منتخب تونس عدداً من نجوم المنتخب الأول، الذين يلعبون لأندية محلية، مثل الحارس أيمن دحمان، والمدافع ياسين مرياح، وهداف الدوري التونسي، فراس شوّاط، بالإضافة إلى أبرز اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية، مثل نعيم السليتي ومحمد علي بن رمضان وأسامة الحدادي، فيما يحضر موهبة النجم الساحلي، ريان عنان، للمرة الأولى مع منتخب الكبار.

يُذكر أن منتخب تونس وقع في المجموعة الأولى في كأس العرب، إلى جانب البلد المنظم، قطر، والفائز من مباراة الملحق بين فلسطين وليبيا، وكذلك المتأهل من مواجهة سورية وجنوب السودان، ويسعى "نسور قرطاج" إلى التتويج باللقب بعد احتلالهم مركز الوصافة في نسخة 2021.