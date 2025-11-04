- الاتحاد التونسي لكرة القدم يخطط لتعزيز الجهاز الفني لمنتخب تونس بثلاثة أعضاء جدد استعدادًا لبطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا، مع تعيين أيمن البلبولي كمدرب مساعد ثانٍ، وأيمن الجديدي كمدرب لياقة، ونادر الطرودي لوحدة الإحصائيات والمتابعة بالفيديو. - المسؤولون مقتنعون بأداء الجهاز الفني بقيادة سامي الطرابلسي، لكن التعزيزات تهدف لتسهيل المهام نظرًا لتزامن البطولتين والفارق الزمني القصير بينهما. - تونس ستلعب ثلاث مباريات ودية هذا الشهر ضد موريتانيا والأردن والبرازيل، مما يتطلب قائمة موسعة من اللاعبين لمجاراة النسق المرتفع.

يستعد الاتحاد التونسي لكرة القدم، لإعلان تعيينات جديدة في الجهاز الفني لمنتخب تونس الأول، خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد مشاركة الفريق في بطولتي كأس العرب بقطر، من 1 الى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأمم أفريقيا بالمغرب، التي تنطلق في الحادي والعشرين من نفس الشهر وتستمر حتى يوم 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وبحسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها موقع العربي الجديد، يوم الثلاثاء، فإن الاتجاه يسير داخل الاتحاد نحو تعزيز الجهاز الفني بثلاثة أعضاء جدد، هم الحارس الدولي السابق، أيمن البلبولي، في خطة مدرب مساعد ثانٍ، ومدرب لياقة إضافي هو أيمن الجديدي، ونادر الطرودي، الذي سينضم إلى وحدة الاحصائيات والمتابعة بالفيديو، داخل الجهاز الفني.

وتُشير المعلومات إلى أن المسؤولين مقتنعون بعمل الجهاز الفني الذي يقوده المدرب سامي الطرابلسي، سواء من حيث مردود اللاعبين على أرض الملعب، أو بحضورهم البدني المميز، طيلة المباريات الأخيرة من تصفيات كأس العالم، لكن هذه التعزيزات المرتقبة تهدف أساسًا إلى تسهيل المهام، خصوصًا وأن المنتخب سيواجه نسقًا قويًّا، مستقبلًا، نظراً الى تزامن موعد بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس العرب، والفارق الزمني القصير بينهما.

وتلعب تونس هذا الشهر، 3 مباريات ودية ضد كل من موريتانيا والأردن والبرازيل، أيام 12 و14 و18، ما يحتم على الجهاز الفني تقسيم اللاعبين على مختلف المواجهات، وهو ما سيجعل الطرابلسي أمام حتمية قائمة موسعة يفوق عدد عناصرها، المعسكرات الماضية، حتى يقدر على مجاراة النسق المرتفع للمباريات في تلك الفترة.