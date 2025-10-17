منتخب تونس والبرازيلي سانتوس... تمثيل نسور قرطاج بيد أنشيلوتي

- يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم لمنح الجنسية للبرازيلي أليسون سانتوس، لاعب سبورتينغ لشبونة، لضمه إلى منتخب تونس، وسط تألقه في البرتغال واهتمام الشارع الرياضي التونسي. - المحادثات بين الاتحاد ووالد سانتوس، أدايلتون بيريرا، الذي يحمل الجنسية التونسية، بلغت مراحل متقدمة، لكن اللاعب متردد بسبب اهتمام المدير الفني البرازيلي كارلو أنشيلوتي به. - الاتحاد التونسي يهدف لضمان ملف سانتوس الإداري والقانوني، مع منحه الوقت لاتخاذ قراره النهائي بشأن الانضمام لتونس أو انتظار دعوة من منتخب البرازيل.

يواصل الاتحاد التونسي لكرة القدم مساعيه لمنح الجنسية للموهبة البرازيلية، أليسون سانتوس (23 سنة)، وضمه بعد ذلك إلى منتخب تونس الأول في الفترة القادمة، وهو الذي يُمثل نادي نادي سبورتينغ لشبونة، وأمسى طيلة الأشهر الماضية حديث الشارع الرياضي بالبلاد، تزامناً مع تألقه في صفوف فريقه البرتغالي.

وبعدما بلغت المحادثات أشواطاً متقدمة بين مسؤولي الاتحاد ووالد اللاعب، أدايلتون بيريرا، الذي يحمل الجنسية التونسية وحمل قبل 24 عاماً قميص نادي الترجي وشارك في بعض المباريات مع المنتخب التونسي، حصل موقع العربي الجديد، الجمعة، على معطيات تفيد بأن حالة من التردد انتابت أليسون قبل اتخاذ قرار الانضمام لمنتخب تونس. وبحسب المعلومات الحصرية هذه، فإنّ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يضع سانتوس ضمن قائمة اللاعبين الموسعة، التي يتابعها كشافو "السامبا"، وهو ما أعطى بعض الأمل لهذا اللاعب من أجل تحقيق حلم الانضمام إلى منتخب البرازيل، خصوصاً وأنه بصدد التطور مع لشبونة، رغم أن الأخير معزّز بعدد من النجوم، خصوصاً في مركزه، وهو الجناح الأيسر.

وفي الجهة المقابلة، يحاول الاتحاد التونسي تمكين سانتوس من الجنسية، وهي خطوة لا تعني بالضرورة انضمامه لمنتخب "نسور قرطاج" في الحال، وإنما لضمان ملفه الإداري والقانوني حتى يصبح قادراً على اللعب لتونس، على أن يحصل على الوقت الكافي لتقرير مصيره إذا تلقى بالفعل دعوة من منتخب البرازيل. وسبق للمدير الفني، سامي الطرابلسي، أن تحدث بشكل صريح في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، عن إعجابه بمستوى أليسون ورغبته في ضمه إلى صفوف المنتخب، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة بين والد اللاعب والاتحاد التونسي لكرة القدم.