- أثار استبعاد يوسف المختاري من بعثة منتخب تونس تحت 17 سنة إلى الإمارات جدلاً واسعًا، حيث كان من المقرر أن يشارك في المعسكر التدريبي استعدادًا لكأس العالم للناشئين. - الاتحاد التونسي برر استبعاده بسبب تحديد عدد تذاكر الطائرة، مما أثار انتقادات واسعة من مشجعي الكرة التونسية، الذين اعتبروا أن الاتحاد قصّر في حق اللاعب. - بعد الضغوط، تم حجز تذكرة للمختاري، وسافر إلى الإمارات للانضمام إلى الفريق، الذي يستعد لمواجهة فيجي، الأرجنتين، وبلجيكا في البطولة.

أثار سفر منتخب تونس تحت 17 سنة إلى الإمارات، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي بالبلاد، حيث يقيم الفريق حاليًا معسكرًا تدريبيًّا في مدينة رأس الخيمة، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين، من الثالث حتى السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وسافرت بعثة منتخب تونس إلى الإمارات، مساء يوم الأربعاء، مع غياب لاعب النادي الأفريقي، يوسف المختاري (16 سنة)، الذي شارك في المعسكرات الماضية، لكنه وجد نفسه خارج الوفد الرسمي الموجود في معسكر الإمارات، لمواجهة كلّ من تشيلي والسعودية ودياً، قبل السفر إلى الدوحة لخوض غمار البطولة.

وشهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب استبعاد اللاعب خصوصًا مع رواج رواية الاتحاد التونسي الرسمية، التي تشير إلى أن المدير الفني، أمين النفاتي، اضطر للحسم بين المختاري ولاعب آخر، نظرًا لتحديد عدد تذاكر الطائرة، المخصصة لبعثة منتخب تونس، ما جعل اللاعب خارج البعثة.

وحظي المختاري بدعم كبير من مشجعي الكرة التونسية على صفحات التواصل، بعدما انتقدوا عدم حصوله على مقعده في الطائرة، واعتبروا أن الاتحاد قصّر في حق اللاعب، قبل أن تنفرج الأمور سريعاً، حين قام الجهاز الإداري بالاتصال بيوسف وحجزوا له تذكرة، وهو ما حدث بالفعل حيث سافر يوم الخميس إلى الإمارات وانضم إلى مقر إقامة النسور، ورافقه المسؤول في الاتحاد، زياد المسعودي.

وتفتتح تونس مشاركتها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين، بمواجهة فيجي يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل اللعب أمام الأرجنتين ثم لبلجيكا، في السادس والتاسع من نفس الشهر، تواليًا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، من مرحلة الدور الأول للبطولة.