منتخب تونس قد يجنّب المغرب مواجهة هولندا في هذه الحالات الثلاث

- تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد تعادله مع البرازيل في النقاط والمواجهة المباشرة، ليواجه متصدر المجموعة السادسة، حيث يُعتبر المنتخب الهولندي المرشح الأبرز. - الجولة الأخيرة في المجموعة السادسة ستكون حاسمة، حيث يمكن لمنتخب تونس التأثير على ترتيب المجموعة بتعادل أو فوز، مما قد يغير مسار مواجهة المغرب. - يمتلك المغرب فرصة لتجاوز هولندا بفضل تشكيلته القوية وأدائه المميز في البطولة، حيث سبق له التفوق على منتخبات قوية في نسخة 2022.

تأهّل منتخب المغرب إلى دور الـ32 في مركز الوصافة خلف البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل الطرفان في النقاط وحتى في المواجهة المباشرة التي جمعت بينهما (1-1)، ليحتكما لمبدأ الأهداف، وهو ما صبّ في مصلحة السامبا، وهنا يطرح السؤال نفسه، من سيواجه لاعبو المدرب محمد وهبي في المباراة الإقصائية المقبلة خلال النسخة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

وبات مؤكداً أن منتخب المغرب سيُلاقي متصدر المجموعة السادسة في دور الـ32، وعلى الورق لم تُحسم الأمور حتى اللحظة، لكن منطقياً يُعتبر المنتخب الهولندي المرشح الأبرز لحصد المركز الأول، ما يعني أننا سنشهد قمة نارية بين الطواحين والأسود يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القدس المحتلة على ملعب مونتيري في المكسيك.

ويتصدر منتخب هولندا في الوقت الحالي مجموعته برصيد 4 نقاط، مع تسجيله 7 أهداف وتلقيه 3، وهو رصيد منتخب اليابان الوصيف ذاته، ولديه 6 أهداف مقابل اهتزاز شباكه مرتين، بينما تمتلك السويد ثلاث نقاط، ثم منتخب تونس بدون نقاط، ما يعني أن الجولة الأخيرة ستكون حاسمة لمعرفة هوية صاحب المركز الأول في نهاية المطاف حين تقام المواجهتان فجر الجمعة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويُمكن لمنتخب تونس أن يلعب دوراً في تجنّب المغرب لقاء هولندا بدور الـ32، ويكمن السر في قدرة زملاء حنبعل المجبري على فرض التعادل أو حتى الفوز رغم صعوبة المهمة، بعد الأداء المخيب في أول مواجهتين، وتلقي 9 أهداف، وهذا سيكون مرتبطاً في الوقت عينه بفوز اليابان أو حتى السويد وعدم تعادلهما، لأننا حينها سندخل في لعبة الأرقام على مستوى الأهداف بين الطواحين والساموراي.

السيناريو الثالث الذي قد يُبعد المغرب عن مواجهة هولندا في الدور الإقصائي المقبل حتى لو فاز زملاء ممفيس ديباي، سيكون صمود تونس على الصعيد الدفاعي مقابل تسجيل اليابان عدداً من الأهداف أمام السويد، وبالتالي تصدّر الفريق الآسيوي مجموعته، وبالتالي حكماً سيكون خصم أبطال أفريقيا خلال اللقاء المقبل.

يُذكر أن منتخب المغرب يمتلك فرصة بطبيعة الحال لتجاوز عقبة هولندا في دور الـ32 بعد المستويات التي قدّمها خلال هذه البطولة، ولا سيما أمام البرازيل، خاصة في ظلّ امتلاكه تشكيلة قوية للغاية وأسماء مميزة تلعب في أفضل الأندية الأوروبية، إضافة إلى أنّه أقصى في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر كلّاً من منتخبي إسبانيا والبرتغال، وانتصر على بلجيكا في دور المجموعات وتعادل أمام كرواتيا.