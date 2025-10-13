أنهى منتخب تونس لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بانتصار تاسع، بعد فوزه، اليوم الاثنين، على ناميبيا في ملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة (3ـ0)، ليؤكد "نسور قرطاج" أحقيتهم بتصدر المجموعة، وضمان التأهل الذي تحقق رسمياً منذ الجولة الثامنة دون قبول أي هدف، ورغم ذلك، فقد كان مصراً على هزيمة المنتخب الوحيد الذي عجز عن الفوز عليه في مشوار التصفيات بتعادلهما ذهاباً (0ـ0)، كما أن منتخب ناميبيا كان قد انتصر على نظيره التونسي في نهائيات كأس أفريقيا 2024 بنتيجة (1ـ0).

وبنهاية المباريات في التوقف الدولي الحالي، فإن منتخب تونس منح فرصة التعويض والتدارك لعددٍ من نجومه الذين واجهوا صعوبات في الفترة الماضية مع أنديتهم المختلفة، بداية بالمدافع علي العابدي الذي تعرّض إلى إصابة مع فريق نيس الفرنسي خلال فترة التحضيرات الصيفية، ولم يكن قادراً على استعادة قدراته البدنية، إذ لم يعتمد عليه مدرب الفريق الفرنسي إلا في المباريات الأخيرة، ولكن مع المنتخب التونسي، خاض مواجهتين أساسياً وسجل هدفاً، وكان من بين أفضل اللاعبين في المواجهتين، وأثبت أنه اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

كما شارك لاعب الوسط حنبعل المجبري أساسياً في مواجهة ناميبيا، وسجل هدفاً وكان حاضراً في اللقاء الأول أيضاً، ويُعاني المجبري تجاهل مدربه في فريق بيرنلي الإنكليزي الذي لم يعد يعتمد عليه إلا لفترات قصيرة في مختلف المباريات، ولهذا فإن منتخب تونس منحه الثقة بقدراته، خاصة أنه تمتع بالحرية في التحرك بوسط الملعب. ويُعتبر المجبري من أفضل اللاعبين في منتخب تونس، وبات لاعباً أساسياً منذ قدوم المدرب سامي الطرابلسي الذي يثق كثيرا بقدراته.

وحقق ثنائي فريق أوغسبورغ الألماني إلياس سعد وإسماعيل الغربي العديد من المكاسب، بعد المشاركة مع منتخب تونس، ذلك أن إلياس سعد شارك أساسياً في المباراتين، وسجل ثنائية في مرمى ساوتومي، وكان مميزاً، خاصة أنه أظهر مستويات جيدة، أما إسماعيل الغربي فشارك أساسياً في اللقاء الأول وسجل هدفه الأول مع منتخب تونس في ثالث مشاركة له، ثم شارك بديلاً في اللقاء أمام ناميبيا، ويعاني اللاعبان بسبب ظهورهما لفترات قصيرة مع الفريق الألماني، إذ لا يعتمد عليهما المدرب بشكل مستمرّ، ولهذا فإن الحضور مع "نسور قرطاج" منحهما فرصة إبراز قدراتهما، وقد احتفل موقع أوغسبورغ بتألقهما في المباراة الأولى.