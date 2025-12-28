منتخب تونس ظلم تحكيمياً أمام نيجيريا.. الشريف يوضح بالدليل

- شهدت مباراة نيجيريا وتونس في كأس أمم أفريقيا 2025 جدلاً تحكيمياً بعد عدم إشهار الحكم للبطاقة الحمراء لحارس نيجيريا، رغم عرقلته للاعب تونسي خارج منطقة الجزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أشار إلى أن الحكم تسرع في إطلاق صافرته، مما حرم تونس من فرصة محققة للتسجيل، حيث كان يجب إتاحة الفرصة لاستمرار اللعب. - القرار الأفضل كان منح تونس فرصة اللعب، لكن الحكم اكتفى بإنذار سيمي أجاي بسبب عرقلته المتهورة لحنبعل المجبري.

شهدت المواجهة، التي انتصر فيها منتخب نيجيريا على نظيره التونسي، مساء السبت، (3-2) ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول عدم قيام الحكم بإشهار الورقة الحمراء في وجه حارس مرمى منتخب نيجيريا في الدقيقة الـ 56 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "كانت الكرة قريبة من حنبعل المجبري في وسط الملعب، وكان يتحرك خلفه تماماً سيمي أجاي، الذي قام بعملية زحلقة في محاولة لتقصير المسافة والوصول إلى الكرة بشكل مبكر، لكن نجم تونس استطاع قطع الكرة بباطن قدمه اليسرى، فيما تابع منافسه عملية الزحلقة، وقام بعملية عرقلة باستخدام قدمه اليمنى من الخلف".

وتابع: "تسرع الحكم بإطلاق صافرته، إذ كان يتوجب عليه منح إتاحة فرصة لمنتخب تونس، لأنه كان هناك مشروع فرصة محققة لو استمر اللعب، لأن محمد علي بن رمضان استطاع السيطرة على الكرة والتقدم بها ومواجهة المرمى، وطبعاً الحكم أطلق صافرته، قبل أن تمرر الكرة لنجم تونس، الذي تابع حركته مصطحباً الكرة، لكن حارس مرمى نيجيريا، ستانلي نوابالي، خرج إليه، وقام بالزحلقة والارتماء خارج منطقة الجزاء للوصول إلى الكرة التي حوّل مسارها بن رمضان".

وختم الشريف حديثه: "القرار الأفضل كان إتاحة الفرصة لمنتخب تونس، لكن الحكم فوتها بتطبيق القانون وتجاوز روح القانون في هذه الحالة، بالنتيجة القرار في هذه الحالة، كان يجب أن يقرن بالإنذار، وهذا ما حصل عندما تلقى سيمي أجاي البطاقة الصفراء، بسبب عرقلته المتهورة لمنافسه حنبعل المجبري من الخلف، دون أن يضع سلامة منافسه بالاعتبار".