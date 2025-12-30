- تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بحلوله ثانياً في المجموعة الثالثة، رغم الانتقادات بسبب تراجع مستواه واعتماده على ثلاث خطط مختلفة في كل مباراة. - شهدت مباراة نيجيريا تحولاً في مشوار تونس، حيث أثرت التعديلات التكتيكية على أداء الفريق، مما أدى إلى انتقادات للمدرب سامي الطرابلسي وتراجع ثقة اللاعبين. - تألق بعض اللاعبين مثل إسماعيل الغربي وحنبعل المجبري ساعد تونس في تجنب الخروج المبكر من البطولة، رغم اهتزاز الدفاع واستقبال خمسة أهداف.

حقق منتخب تونس تأهلاً مُنتظراً إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، بحلوله ثانياً في المجموعة الثالثة، برصيد أربع نقاط خلف نيجيريا، التي حصدت العلامة الكاملة، بحيث سيلاقي "نسور قرطاج" المنتخب المالي، في لقاء سيكون صعباً على المنتخبين بلا شك، وخاصة أبناء المدرب سامي الطرابلسي، بعدما شهد مستواهم تراجعاً كبيراً، رغم هذا التأهل، إذ حاصرت الانتقادات الفريق، بسبب ضعف مستواه في آخر مباراتين، وحالة الارتباك المسيطرة على الفريق باعتماد ثلاث خطط مختلفة في كلّ مرة.

وفي مباراته الثالثة بالبطولة، كان منتخب تونس شبحاً للمنتخب، الذي تألق أمام أوغندا في الجولة الأولى، وكاد ينتزع التعادل من نيجيريا في الجولة الثانية، إذ كان منتخب تنزانيا أفضل على جميع المستويات، وخاصة في كسب الصراعات الثنائية، كما افتقد منتخب تونس صلابته الدفاعية، التي كانت نقطة قوّته الأساسية في الفترة الماضية بما أنّه تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، من دون قبول أيّ هدفٍ في عشر مباريات، وخلال هذه النسخة اهتزّت الشباك التونسية في كلّ المباريات، وقبل "النسور" خمسة أهداف، في واحد من أكبر المعدّلات التهديفية في رصيدهم.

وتُعتبر مباراة نيجيريا نقطة تحول في مشوار منتخب تونس في البطولة، نظراً لأن تعديل الخطة عبر الاعتماد على ثلاثة لاعبين في المحور ورّط المدرب سامي الطرابلسي، الذي واجه سيلاً من الانتقادات بعد المواجهة، كما تسرّب الشكّ إلى اللاعبين بدليل المستوى المهزوز لمختلف العناصر في اللقاء الثالث، وعدم قدرة أصحاب الخبرة على تقديم الإضافة، ولحسن الحظ فقد تألق إسماعيل الغربي، وكذلك حنبعل المجبري وإلياس السخيري، ونجح كلّ واحد منهم بمساعدة "نسور قرطاج" في تفادي وداع سريع للبطولة، مثلما حصل في نسخة ساحل العاج 2023.