منتخب تونس بعد معاناة التأهل.. غضب من اللاعبين والجزيري يتدخل

- تأهل منتخب تونس إلى الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا 2025 رغم الأزمات، بعد فوز وحيد على أوغندا وتعادل مع تنزانيا، وخسارة أمام نيجيريا التي أثارت انتقادات للمدير الفني سامي الطرابلسي بسبب التبديلات والتكتيك. - أثرت الخسارة أمام نيجيريا على اللاعبين الذين انتقدوا الدفاع المبالغ فيه، لكن المدير الرياضي زياد الجزيري سيطر على الوضع وقدم ملاحظات لتحسين الأداء. - رغم التعادل مع تنزانيا، يستعد المنتخب لمواجهة مالي في ثمن النهائي، ساعياً لتجاوز الأداء المتذبذب في المجموعات.

تجاوز منتخب تونس الأزمات التي ضربته خلال مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، بعدما نجح في بلوغ الدور ثمن النهائي للمسابقة، رغم تحقيق فوزٍ واحدٍ على حساب أوغندا، مقابل الخسارة أمام منتخب نيجيريا والتعادل مع تنزانيا أمس الثلاثاء.

وبات من الواضح أن خسارة منتخب تونس أمام نيجيريا في الجولة الثانية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، قد بعثرت الأوراق في حسابات المنتخب التونسي، ووجهت سهام النقد من المشجعين والمحللين مباشرةً للمدير الفني، سامي الطرابلسي، وحمّلوه مسؤولية تبديل الخطة التكتيكية وعدم التعامل جيداً مع التشكيلة الأساسية والتبديلات، في أثناء تلك المباراة.

ولم تقتصر آثار الخسارة من نيجيريا على ردود الأفعال في الشارع الرياضي فحسب، بل طاولت كذلك مُعسكر المنتخب التونسي، إذ كشفت المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، الأربعاء، أنّ بعض اللاعبين عبّروا عن خيبة أملهم من الدفاع المبالغ فيه الذي اعتمده الجهاز الفني طوال الشوط الأول، وهو ما اعتبروه مكبّلاً لهم، وعائقاً أساسياً، حرم الفريق التقدّم ولعب الهجوم في أغلب أوقات اللقاء.

وأضاف المصدر نفسه أنّ المدير الرياضي، زياد الجزيري، سيطر على الوضع سريعاً، وتحدّث مع اللاعبين لتوضيح الأمور والتنويه خاصة بالعشرين دقيقة الأخيرة من مباراة نيجيريا، واعتبرها النقطة الإيجابية التي من الممكن أن تعطي دفعاً للفريق في المباريات القادمة. واجتمع الجزيري مع الطرابلسي، ونقل له بعض الملاحظات والمقترحات الفنية التي يُمكن أخذها بعين الاعتبار مستقبلاً، من دون التدخّل مباشرةً في عمل الجهاز الفني، وفقاً للمتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

ورغم ذلك، لم تنجح تونس في الفوز على تنزانيا في المباراة الختامية من منافسات مرحلة المجموعات، واكتفت بالتعادل (1-1)، لكنها تأهلت إلى الدور ثمن النهائي، لتلاقي منتخب مالي في مواجهة يسعى خلالها "نسور قرطاج" للتقدم في البطولة، وتجاوز مشوارهم المتذبذب في الدور الأول.