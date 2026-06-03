منتخب تونس بأسماء شابة في كأس العالم 2026

- يشارك منتخب تونس في كأس العالم للمرة السابعة، معتمداً على لاعبين جدد لم يسبق لهم المشاركة في البطولة، بينما يشارك بعض اللاعبين ذوي الخبرة في نسخ سابقة. - المدرب صبري لموشي أجرى تغييرات كبيرة، مع التركيز على الشباب مثل ريان اللومي ورائد الشيخاوي، في خطوة نادرة لتجديد دماء الفريق بعد خيبة كأس أفريقيا 2025. - لموشي استبعد لاعبين ذوي خبرة مثل عيسى العيدوني وفرجاني ساسي، مفضلاً قطع الصلة مع الأسماء التي لم تحقق النجاح في الدورات السابقة.

يُشارك منتخب تونس للمرة السابعة في كأس العالم والثالثة توالياً، وسيعتمد على عددٍ كبير من اللاعبين الذين لم يسبق لهم المشاركة في الحدث العالمي سابقاً، وقد اختار المدرب صبري لموشي إجراء تعديلات هامة على تركيبة المنتخب، حيث سبق لأيمن دحمان (حارس مرمى) وعلي العابدي وديلان برون ومنتصر الطالبي (دفاع) وإلياس السخيري وحنبعل المجبري وأنيس بن سليمان (وسط الميدان)، المشاركة في نسخ سابقة من المونديال، أما بقية الـ20 لاعباً فيشاركون للمرة الأولى.

وراهن مدرب تونس خلال هذه النسخة على أسماء شابة مثل ريان اللومي (18 عاماً) رائد الشيخاوي وخليل العياري ومعتز النفاتي وآدم عروس (21 عاماً)، ومن النادر أن شهدت قائمة تونس حضوراً لأسماء شابة مثلما حصل هذه المرة، كذلك لم يسبق لمعظم العناصر أن خاضت مباريات رسمية مع منتخب "نسور قرطاج" واقتصرت مشاركاتها على مباريات ودية في الأشهر الماضية، بعد خيبة كأس أفريقيا 2025 في المغرب.

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واختار لموشي عدم دعوة أسماء برصيد كبير من المشاركات، مثل عيسى العيدوني وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان وسيف الدين الجزيري وياسين مرياح وعلي معلول، رغم أن كل لاعب منهم يُشارك باستمرار مع فريقه ويملك تجربة كبيرة في مختلف البطولات القوية مع "نسور قرطاج"، ولا سيما في كأس العالم، فقد كان واضحاً أن المدرب الجديد حسم موقفه وأراد القطع مع الأسماء التي كانت حاضرة باستمرار في الدورات الأخيرة دون أن ينجح منتخب تونس في التألق.