منتخب اليمن في كأس العرب... من المشاركات الأولى إلى التحدي المرتقب

- يستعد منتخب اليمن للمشاركة في بطولة كأس العرب الحادية عشرة في قطر، وهي المشاركة السادسة في تاريخ اليمن منذ انطلاق البطولة عام 1963، مع طموح جديد بعد تجارب سابقة متفاوتة. - يواجه المنتخب اليمني جزر القمر في مباراة حاسمة بنظام خروج المغلوب يوم 26 نوفمبر، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى دور المجموعات، بعد تحديد نظام البطولة بناءً على التصنيف الدولي. - تأهلت تسعة منتخبات عربية مباشرة لدور المجموعات، بينما تخوض 14 منتخباً مباريات تمهيدية، حيث تأهلت سورية وفلسطين والكويت، وتبقى أربع بطاقات تُحسم لاحقاً.

يستعد منتخب اليمن لخوض غمار بطولة كأس العرب، في نسختها الحادية عشرة، التي تحتضنها قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مشاركة تُعد السادسة بتاريخ الكرة اليمنية في هذه البطولة العريقة التي انطلقت عام 1963.

وتحمل مشاركة اليمن هذه المرة نكهة خاصة، إذ تأتي بعد سلسلة تجارب متفاوتة منذ أول ظهور عربي في ستينيات القرن الماضي، حين شارك منتخب اليمن الشمالي عام 1966، ثم تبعه منتخب اليمن الجنوبي في نسخة 1985، قبل أن يظهر المنتخب اليمني الموحد في بطولتي 2002 و2012، ليعود اليوم إلى الساحة العربية بطموح جديد وتحدٍّ مرتقب، في الوقت الذي ودع فيه اليمنيون النسخة السابقة التي أقيمت عام 2021، بعد خسارة لقاء الملحق أمام موريتانيا بهدفين نظيفين.

وسيواجه المنتخب اليمني نظيره جزر القمر في الدور التمهيدي من البطولة، في مباراة حاسمة تُقام بنظام خروج المغلوب يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتأهل الفائز منها مباشرة إلى دور المجموعات. وجاء هذا اللقاء بعد أن حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام البطولة اعتماداً على التصنيف الدولي، إذ تأهلت تسعة منتخبات عربية مباشرة إلى دور المجموعات، لاحتلالها المراتب الأعلى في التصنيف، وهي: قطر (المستضيف)، والجزائر والمغرب وتونس ومصر والسعودية والعراق والإمارات والأردن.

أما بقية المنتخبات، وعددها 14 منتخباً، فتوجّب عليها خوض مباريات تمهيدية بنظام المواجهة الواحدة، بلغت دور المجموعات 3 منها أمس الثلاثاء، هي: سورية، فلسطين، والكويت، ليتبقى بذلك 4 بطاقات تُحسم اليوم الأربعاء.