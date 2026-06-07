منتخب النمسا يوقف مساعي ميلان للتعاقد مع رانغنيك

- يواجه نادي ميلان تحديات في التعاقد مع رالف رانغنيك كمدير رياضي، بعد إقالة ماسيميليانو أليغري لفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما أثر على التوازن المالي للنادي. - الاتحاد النمساوي لكرة القدم يرفض رحيل رانغنيك قبل كأس العالم 2026، ويؤكد رغبته في استمراره حتى بطولة أوروبا 2028، مما يعقد مفاوضات ميلان معه. - ميلان يراهن على رانغنيك لإعادة هيكلة الفريق وتحسين الأداء، بعد غيابه عن المشاركات الأوروبية رغم تاريخه العريق في دوري الأبطال.

يُواجه نادي ميلان الإيطالي صعوبات في الاتفاق مع مدرب منتخب النمسا لكرة القدم رالف رانغنيك (67 عاماً)، الذي تأمل إدارة "روسونيري" التعاقد معه لتولي خطة المدير الرياضي في الفريق، واختيار المدرب المقبل، بعدما أُقيل ماسيميليانو أليغري بنهاية الدوري الإيطالي إثر فشله في قيادة الفريق إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بحلوله خامساً، في صدمة قوية لجماهير النادي وإدارته، بما أن الغياب عن المسابقة الأهم أوروبياً للموسم الثاني توالياً يؤثر في توازنات الفريق المالية.

وبعد الاختلاف بين ميلان ورانغنيك بشأن الشروط التي وضعها المدرب النمساوي لقبول عرض إدارة الفريق والإشراف على الإدارة الرياضية، أكدت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، مساء السبت، أن الاتحاد النمساوي لكرة القدم وجه تحذيراً لـ"روسونيري" مؤكداً أنه يرغب في بقاء المدرب لقيادته في بطولة أوروبا 2028، ولا توجد لديهم نيّة في الموافقة على رحيله عن الفريق بعد كأس العالم 2026. وقال رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم جوزيف برول في تصريحات صحافية نقلها المصدر نفسه: "لقد عقدنا عدة اجتماعات؛ ونريد الإبقاء عليه (رانغنيك) حتى بطولة أمم أوروبا 2028، إنه على دراية بإمكاناتنا".

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ويراهن ميلان بشكل كبير على رانغنيك من أجل إعادة هيكلة الفريق في المرحلة المقبلة، والمساهمة في معالجة أوجه القصور التي يعاني منها، والتي أثّرت على قدرته في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، أو المشاركة في أهم المسابقات الأوروبية بما أنه غاب في الموسم الماضي عن المشاركات الأوروبية رغم تاريخه الكبير، كونه ثاني أكثر فريق توج بدوري أبطال أوروبا وذلك في سبع مناسبات. وكان الفريق الإيطالي قريباً من الاتفاق مع المدرب النمساوي قبل مواسم لتعويض ستيفانو بيولي، ولكن تحسّن النتائج دفع إدارة الفريق إلى التراجع عن التعاقد معه. ويقود رانغنيك منتخب النمسا في كأس العالم، ويُحاول استغلال خبرته من أجل كسب التحدي في هذه النسخة.