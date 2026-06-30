منتخب النرويج يعبر لمواجهة البرازيل بفوزه على ساحل العاج 2-1

- تأهل منتخب النرويج إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على ساحل العاج 2-1، ليواجه البرازيل في الدور المقبل. سجل أنتونيو نوسا وإرلينغ هالاند أهداف النرويج، بينما تألق الحارس أورجان نيلاند في اللحظات الأخيرة. - بدأ النرويج البطولة بفوزين على العراق والسنغال، قبل الخسارة أمام فرنسا، مما أثار انتقادات للمدرب ستالي سولباكين بسبب قراراته التكتيكية. - يُعتبر منتخب النرويج من الفرق القوية عالميًا، بفضل لاعبيه المميزين في الأندية الأوروبية، وتأهلهم المستحق لكأس العالم بتصدرهم مجموعة التصفيات.

بلغ منتخب النرويج ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز الصعب على نظيره ساحل العاج بنتيجة 2-1 على ملعب إيه تي آند تي في تكساس، ليضرب موعداً مع نظيره البرازيلي في الدور الإقصائي المقبل، والذي كان قد تجاوز اليابان أمس الاثنين بهدفين لواحد.

وافتتح لاعب نادي لايبزيغ الألماني أنتونيو نوسا، صاحب الـ21 عاماً، باب التسجيل لصالح منتخب النرويج، بعد تمريرة من القائد مارتن أوديغارد؛ متوسط ميدان نادي أرسنال، ليسددها بطريقة مميزة في شباك الخصم عند الدقيقة 39، وليدخل ممثل قارة أوروبا الشوط الثاني متقدماً بهدفٍ نظيف، لكن منتخب الأفيال نجح في معادلة الكفة عبر لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي أماد ديالو، بعد تلقيه الكرة من زميله نيكولاس بيبي في الدقيقة 71.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها سجل مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند هدف الفوز، بعد مجهود من زميله باتريك بيرغ المتألق مع فريق بودو غليمت النرويجي، حين لعب كرة عرضية بالمسطرة وجدت قدم زميله الذي لم يجد صعوبة في هزّ الشباك، ليظهر بعدها الحارس أورجان نيلاند بثوب البطل في الدقيقة 97، حين طار في الهواء منقذاً مرماه ببراعة بعد تسديدة من ديالو كانت متجهة نحو الزاوية اليسرى العليا.

وكان منتخب النرويج قد استهل رحلته في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي يُشارك فيها 48 منتخباً، بالفوز على العراق بنتيجة 4-1 ثم أمام السنغال بواقع 3-2 قبل الخسارة أمام فرنسا 4-1، وهي المباراة التي تلقّى فيها المدرب ستالي سولباكين انتقادات كبيرة، لإجلاسه نجوم الفريق الأبرز على مقاعد البدلاء، في حين دفع ديدييه ديشان؛ مدرب الديوك، بكل الأسماء، على غرار كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

ويُعتبر منتخب النرويج واحداً من الفرق القوية على الساحة العالمية والأوروبية في السنوات الأخيرة، إذ يضمّ في صفوفه العديد من اللاعبين الذين ينشطون في أكبر الأندية بالقارة العجوز، مع العلم أن الفايكينغ تأهّلوا إلى كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق، بتصدرهم مجموعة التصفيات التي كانت تضمّ إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، والتي فازوا عليها بالمناسبة ذهاباً وإياباً.