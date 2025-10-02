منتخب المغرب يهزم البرازيل ويتأهل في مونديال الشباب

- حقق منتخب المغرب للشباب إنجازاً كبيراً بفوزه على البرازيل 2-1، ليضمن التأهل المبكر لدور الـ 16 في كأس العالم للشباب في تشيلي، بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط. - تألق النجم عثمان معما بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 60، وأضاف ياسر الزبيري الهدف الثاني في الدقيقة 76، بينما سجلت البرازيل هدفها الوحيد في الوقت بدل الضائع. - عانى المنتخب البرازيلي من أول هزيمة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليبقى في المركز الثالث بنقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة.

حقق منتخب المغرب للشباب مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في خطف الانتصار على منتخب البرازيل، بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حالياً في تشيلي.

وواصل منتخب المغرب تحقيق النجاح في بطولة كأس العالم للشباب، بعدما استطاع عبور عقبة منافسه الإسباني بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، قبل أن ينجح مرة أخرى في تجاوز أصعب امتحان، عندما هزم منتخب البرازيل، وحجز مقعده بشكل مُبكر في دور الـ 16 من مونديال الشباب، بعدما تربع على عرش المجموعة الثالثة، برصيد ست نقاط.

ويعود الفضل في تحقيق الانتصار على منتخب البرازيل، إلى النجم عثمان معما، الذي افتتح التسجيل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة الـ 60 من عمر الشوط الثاني، فيما أضاف زميله ياسر الزبيري الهدف الثاني لأشبال الأطلس بالدقيقة 76، في حين حاولت البرازيل العودة في المباراة، وجاء هدفها في الوقت البدل الضائع، عبر إياغو تيودورو من ركلة جزاء.

وزاد منتخب المغرب من معاناة نظيره البرازيلي، الذي فشل لأول مرة في تاريخه خلال مشاركاته ببطولة كأس العالم للشباب، في تحقيق الفوز في أول مواجهتين، بعدما تعادل في الأولى وتجرع مرارة الهزيمة في الثانية على يد "أشبال الأطلس"، وبقي في المركز الثالث بنقطة وحيدة.