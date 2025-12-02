منتخب المغرب يفتتح مشوار كأس العرب بثلاثية في مرمى جزر القمر

02 ديسمبر 2025
منتخب المغرب سجل ثلاثية في الشوط الأول، 2 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
منتخب المغرب سجل ثلاثية في الشوط الأول، 2 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
حقق منتخب المغرب فوزاً مهماً في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، والتي تستمرّ حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تفوقه على نظيره جزر القمر بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.

وأنهى منتخب المغرب المباراة عملياً من الشوط الأول، بعدما استطاع لاعبو المدرب طارق السكتيوي بسط سيطرتهم على أجواء اللقاء، من خلال مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إذ افتتح المدافع سفيان بوفتيني (31 عاماً) باب التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعد صناعة من لاعب خط وسط فريق أم صلال القطري حالياً وسانت إيتيان الفرنسي سابقاً، أسامة طنان، الذي عاد وصنع الفارق مجدداً، من خلال تمريرة حاسمة لزميله المهاجم طارق تيسودالي عند الدقيقة الـ 11.

واستمرّ ضغط منتخب المغرب قبل نهاية الشوط الأول، إذ استطاع كريم البركاوي زيارة شباك جزر القمر للمرة الثالثة في المواجهة عند الدقيقة الـ 45، في حين جاء هدف الفريق الخاسر في الدقيقة الـ 56 عن طريق النيران الصديقة، بعدما أودع الظهير الأيمن لنادي الرجاء، محمد بولكسون، الكرة في شباك زميله الحارس صلاح الدين شهاب، عن طريق الخطأ.

طارق السكيتوي خلال الألعاب الأولمبية بباريس، 8 أغسطس 2024 (أيمن عارف/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

طارق السكتيوي.. تأكيد اللقب الأفريقي وترسيخ الصحوة المغربية

ويسعى منتخب أسود الأطلس للذهاب بعيداً في هذه النسخة ومحاولة تحقيق لقب كأس العرب، خاصة بعد نجاحات الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، من خلال احتلال المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وحصد برونزية أولمبياد باريس مع السكتيوي نفسه، والتتويج بلقب مونديال الشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، وكذلك تقديم منتخب الناشئين تحت 17 عاماً بطولة مميزة في كأس العالم الأخيرة بقطر.
 

