منتخب المغرب يضمُ أسماء بارزة باكراً والركراكي يُحدد برنامج الكان

يبدأ نجوم منتخب المغرب لكرة القدم بالتوافد على المعسكر التدريبي بالرباط، بداية من غد الاثنين، للاستعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها المملكة من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني من عام 2026.

وأفادت معطيات حصل عليها "العربي الجديد"، أمس الأحد، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب الأول، رفض ذكر اسمه، أن محترفي الدوريات العربية سيكونون أول الواصلين إلى المعسكر التدريبي بمركز محمد السادس بالرباط، بالإضافة إلى بعض الأسماء المستدعاة من الدوري المحلي، والذي توقفت منافساته بالتزامن مع بطولة كأس العرب، المقامة حالياً في الدوحة القطرية، علماً أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر أيضاً تجميد نشاط جميع المنافسات المحلية حتى الأسبوع الثالث من شهر يناير/كانون الثاني القادم، ما يمنح اللاعبين هامشاً زمنياً أكبر للانضمام مبكراً إلى المعسكر التدريبي في الرباط.

وتشير هذه المعطيات إلى أن حارسي الهلال السعودي ونهضة بركان، ياسين بونو (33 عاماً) ومنير المحمدي (35 عاماً)، سيكونان أول الملتحقين غداً الاثنين بمعسكر الرباط، مع نجوم آخرين مثل رومان سايس (35 عاماً)، وجواد الياميق (32 عاماً)، بينما قد يتبعهم أيضاً هداف نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي (29 عاماً)، بالإضافة إلى التحاق لاعبي الرجاء الرياضي يوسف بلعمري (26 عاماً)، والحارس مهدي الحرار (24 عاماً)، إذ من المقرر عودتهما من السعودية، حيث يخوض النادي الأخضر معسكراً مغلقاً استعداداً لمنافسات الدوري المحلي، بعد استئنافها.

ويواجه المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، وليد الركراكي (50 عاماً)، تحدي اكتمال الصفوف في وقت وجيز، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحديد تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي موعداً رسمياً لالتحاق المحترفين بمنتخبات بلدانهم الأفريقية، ما دفعه إلى إعداد برنامج تدريبي خاص بالمجموعة التي ستصل أولاً، بداية من الغد، إلى حين انضمام بقية المتأخرين.

ومن المرجح أن يخضع اللاعبون المصابون إلى برنامج تأهيلي موازٍ، بغرض تجهيزهم فنياً وبدنياً للمباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، المقررة يوم 21 ديسمبر على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وعلى رأسهم الظهير الأيمن أشرف حكيمي (27 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يواصل التعافي من الإصابة، وحمزة إكمان (22 عاماً)، الذي تعرض للإصابة رفقة ناديه ليل الفرنسي أمام مرسيليا، يوم الجمعة الماضي.