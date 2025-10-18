منتخب المغرب يستعد لمفاجأة الأرجنتين بهذه التشكيلة

- يستعد المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، محمد وهبي، للمباراة النهائية لكأس العالم ضد الأرجنتين، مع التركيز على تجهيز اللاعبين ذهنياً وفنياً لتحقيق أول لقب عالمي. - يخطط وهبي لتغيير نظام اللعب لإرباك الأرجنتين، مع التركيز على تحصين الدفاع وتعزيز خط الوسط، والاعتماد على الهجمات المضادة السريعة بقيادة عثمان معما وياسر زابيري. - شهدت التحضيرات الأخيرة خيارات متعددة في نظام اللعب، مع تعديلات طفيفة في التشكيلة الأساسية، مثل إشراك الحارس إبراهيم غوميز وعودة علي معمر.

يسابق المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، محمد وهبي (48 عاماً)، الوقت لتجهيز اللاعبين فنياً وذهنياً للمباراة النهائية لنيل لقب كأس العالم ضد منتخب الأرجنتين، فجر الاثنين القادم، على ملعب سانتياغو بتشيلي، إذ يأمل أشبال المغرب دخول التاريخ من بابه الواسع عبر التتويج بأول لقب عالمي.

ولهذا الغرض، ينكب المدرب محمد وهبي وبقية الجهاز الفني على تجهيز خطة قد تكون مختلفة عن تلك المعتمدة خلال لقاء فرنسا في الدور نصف النهائي، وأيضاً وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي تبدأ مواجهة منتخب التانغو.

وحصل "العربي الجديد" على معلومات، السبت، من مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب ، فضّل عدم ذكر اسمه، أفاد فيها بأن المدرب محمد وهبي يركز على الجانب الذهني أكثر، إذ طلب من اللاعبين خوض النهائي مثل المباريات السابقة، أي دون ضغوط أو المبالغة في تقدير المنافس، كما ركز في التدريبات الأخيرة على تعزيز الانسجام بين الخطوط، في انتظار خوض الحصة التدريبية الأخيرة اليوم السبت، لاستيعاب النهج التكتيكي الذي سيعتمده في النهائي الحاسم أمام الأرجنتين.

وتضيف هذه المعلومات أن المدرب محمد وهبي يتجه إلى اعتماد نظام لعب مختلف من أجل إرباك حسابات منافسه الجنوب أميركي في النهائي، خصوصاً بعدما وقف على مكامن قوته وضعفه عبر تحليل مبارياته الماضية بالفيديو في اليومين الأخيرين. ولم يستبعد مصدر "العربي الجديد" إمكانية أن يركز المدرب وهبي على تحصين الدفاع أكثر، وتعزيز خط الوسط بالاعتماد على لاعبي ارتكاز، مع الرهان على الهجمات المضادة المعتمدة أساساً على سرعة مهاجميه عثمان معما وياسر زابيري، ودقة تمريرات ياسين جسيم.

وأضاف المصدر أن التحضيرات الأخيرة شهدت خيارات عدة في نظام اللعب، تحسباً لجميع السيناريوهات الممكنة، مع إمكانية أن يبدأ المدرب محمد وهبي لقاء الأرجنتين ببعض التعديلات الطفيفة، عبر إشراك الحارس إبراهيم غوميز أساسياً، خلفاً ليانيس بن شاوش المصاب، وعودة علي معمر بعد غيابه عن لقاء فرنسا بسبب جمعه إنذارين، بالإضافة إلى إسماعيل بختي، وإسماعيل باعوف، وفؤاد الزهراني، وحسام الصادق، وياسين جسيم، وسعد الحداد، وعثمان معنا، وياسين خليفي وياسين زابيري.