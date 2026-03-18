منتخب المغرب يدخل تاريخ كرة القدم.. بطل بعد 58 يوماً من نهائي "الكان"

دخل منتخب المغرب تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح بطلاً لكأس أمم أفريقيا، بعد 58 من المواجهة النهائية، التي خسرها بهدف نظيف أمام منتخب السنغال، الذي تم تجريده من اللقب القاري، بعد قرار من لجنة الاستئناف التابعة لـ"كاف".

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فجر الأربعاء، أن منتخب المغرب دخل تاريخ كرة القدم بالفعل، بعدما بات بطل كأس أمم أفريقيا، عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها المواجهة النهائية، التي انتصر فيها منتخب السنغال بهدف نظيف، لكن كل شيء تغير، بعد قرار غير مسبوق في عالم المسابقات، عقب إعلان لجنة الاستئناف التابعة لـ"كاف"، بأن "أسود الأطلس"، هم الفائزون بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وأوضحت أن القرار غير المسبوق في تاريخ كرة القدم، جاء بعد عمل كبير قام به الاتحاد المغربي، بقيادة رئيسه فوزي لقجع، الذي اعتمد في طعنه على تتويج منتخب السنغال باللقب، بالمادتين 82 و84 من لوائح المسابقة القارية، بعد انسحاب لاعبي "أسود التيرانغا" من اللقاء، عقب منح الحكم ركلة جزاء لصالح إبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة.

وتابعت أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قدّم كل شيء في تقريره الشامل، ومن ثم أصدرت لجنة الاستئناف قرارها النهائي، غير القابل للطعن قارياً، نتيجة ما فعله لاعبو السنغال، الذين قرروا الانسحاب من المباراة النهائية، بسبب منح منتخب المغرب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وبقي رفاق النجم ساديو ماني في غرف خلع الملابس لمدة 17 دقيقة تقريباً، وسط فوضى عارمة، ومحاولة بعض جماهير "أسود التيرانغا" اقتحام أرض الملعب.

وواصلت أن ساديو ماني لعب دوراً في إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب، وأضاع إبراهيم دياز ركلة الجزاء، لكن منتخب السنغال تمكن من تسجيل هدف الانتصار، عبر نجمه بابي غاي، الذي منح بلاده اللقب الثاني في تاريخها على المستوى القاري، لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم كان يسجل جميع التفاصيل، واعتمد أيضاً على التقرير النهائي، الذي وضعه مراقب اللقاء.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن منتخب المغرب نجح في تحقيق لقبه الثاني بتاريخه، ودخل تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بفضل القرارات التي أصدرتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي قامت أيضاً بإلغاء العقوبة التي فرضت على إسماعيل صيباري، الذي خفضت عقوبة إيقافه، وتخفيض المبلغ المالي، الذي فرض على جامعي الكرات.