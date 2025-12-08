منتخب المغرب يتصدر مجموعته بفوزه على السعودية في كأس العرب 2025

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
08 ديسمبر 2025
من مواجهة المغرب والسعودية، 8 ديسمبر 2025 في ملعب لوسيل (توليو بوليا/Getty)
من مواجهة المغرب والسعودية، 8 ديسمبر 2025 في ملعب لوسيل (توليو بوليا/Getty)
+ الخط -

تأهل منتخبا المغرب والسعودية إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، بعدما فاز "أسود الأطلس" في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات بهدفٍ من دون مقابل على استاد لوسيل الأيقوني، وسط حضورٍ جماهيري كبير، ليرفع أبناء المدرب طارق السكتيوي رصيدهم إلى سبع نقاط، مقابل ستة للأخضر تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، الذي احتلّ وصافة الترتيب، في حين ودّع منتخبا سلطنة عُمان وجزر القمر المنافسة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وجاء هدف انتصار المغرب في الدقيقة الحادية عشرة من عمر المواجهة، عن طريق اللاعب كريم البركاوي، لاعب نادي الظفرة الإماراتي، في حين فشل منتخب السعودية في هزّ الشباك رغم تقديمه مستوى طيباً في هذه المواجهة، بعدما كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة وصلت إلى 60% مع 12 تسديدة، مقابل 40% لأسود الأطلس، بينها أربع تسديدات فقط، في حين أن انتصار عُمان على جزر القمر بنتيجة 2-1 بفضل هدفين سجلهما عصام الصبحي (28 عاماً)، لم يكونا كافيين للعبور للدور القادم، بعدما رفع لاعبو المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رصيدهم إلى أربع نقاط.

فرحة منتخب تونس في ملعب البيت المونديالي، 7 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

خيبة كأس العرب تُجبر تونس على خطة جديدة استعداداً لأمم أفريقيا

وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر الجاري.
 

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة لآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، 20 نوفمبر 2020 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

آينتراخت فرانكفورت يقيل طبيب النادي بعد معالجته لاعباً منافساً

فرحة منتخب تونس في ملعب البيت المونديالي، 7 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

خيبة كأس العرب تُجبر تونس على خطة جديدة استعداداً لأمم أفريقيا

ديبالا في لقاء روما ونابولي، 30 نوفمبر 2025 (جوزيبي مافيا/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

بوكا يتصدر السباق نحو ديبالا.. منافسه الأبرز مفاجأة