منتخب المغرب يتصدر مجموعته بفوزه على السعودية في كأس العرب 2025

تأهل منتخبا المغرب والسعودية إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، بعدما فاز "أسود الأطلس" في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات بهدفٍ من دون مقابل على استاد لوسيل الأيقوني، وسط حضورٍ جماهيري كبير، ليرفع أبناء المدرب طارق السكتيوي رصيدهم إلى سبع نقاط، مقابل ستة للأخضر تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، الذي احتلّ وصافة الترتيب، في حين ودّع منتخبا سلطنة عُمان وجزر القمر المنافسة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وجاء هدف انتصار المغرب في الدقيقة الحادية عشرة من عمر المواجهة، عن طريق اللاعب كريم البركاوي، لاعب نادي الظفرة الإماراتي، في حين فشل منتخب السعودية في هزّ الشباك رغم تقديمه مستوى طيباً في هذه المواجهة، بعدما كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة وصلت إلى 60% مع 12 تسديدة، مقابل 40% لأسود الأطلس، بينها أربع تسديدات فقط، في حين أن انتصار عُمان على جزر القمر بنتيجة 2-1 بفضل هدفين سجلهما عصام الصبحي (28 عاماً)، لم يكونا كافيين للعبور للدور القادم، بعدما رفع لاعبو المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رصيدهم إلى أربع نقاط.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر الجاري.

