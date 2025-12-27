منتخب المغرب يؤجل تأهله بعد تعادله مع مالي في كأس أمم أفريقيا

- تعادل منتخب المغرب مع مالي 1-1 في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، حيث أضاع إسماعيل صيباري فرصة محققة في الدقيقة 17، بينما سجل إبراهيم دياز هدف المغرب من ركلة جزاء. - رغم سيطرة المغرب بنسبة 60%، نجح منتخب مالي في التعادل عبر ركلة جزاء سجلها لاسين سينايكو في الدقيقة 64، ليحافظ على النتيجة حتى النهاية. - يتصدر المغرب المجموعة الأولى بأربع نقاط، وينتظر مواجهة زامبيا لحسم التأهل، بينما يلتقي مالي مع جزر القمر في الجولة الأخيرة.

أخفق منتخب المغرب في حجز مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تعادل أمام نظيره المالي، بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

ودخل منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي وأعين نجومه على تسجيل هدفٍ مُبكر ضد منتخب مالي، الذي ظهر لاعبوه متراجعين إلى مناطقهم الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن المهاجم إسماعيل صيباري فاجأ الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بعدما أضاع فرصة إحراز هدفٍ محقق في الدقيقة الـ17، وفشل في وضع الكرة في شباك حارس المرمى، وعلت كرته العارضة.

وسيطر منتخب المغرب على مجريات الشوط الأول، بعدما وصلت نسبة استحواذ كتيبة المدرب الركراكي إلى 60%، بالإضافة إلى تسديدهم الكرة في ثماني مناسبات، إلا أن أكثر شيء خطف الأنظار حجم التركيز الذي ظهر عليه النجم إبراهيم دياز رغم دخول الوقت الضائع، بعدما نجح في الحصول على ركلة جزاء، واستطاع وضعها بنجاح في شباك حارس مرمى منتخب مالي الذي فشل في التصدي لها.

واستمر منتخب المغرب بالسيطرة على مجريات الشوط الثاني، لكن منتخب مالي ظل متمسكاً بالهجمات المرتدة السريعة التي استطاع الاستفادة من إحداها في الدقيقة الـ61، بعدما حصل على ركلة جزاء عقب طلب تقنية الفيديو المساعد "فار" من الحكم العودة إلى الشاشة حتى يراجع الحالة، ليتمكن بعدها لاسين سينايكو من إحراز هدف التعادل لصالح المنتخب المالي في الدقيقة الـ64.

ورغم محاولات كتيبة الركراكي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني، إلا أنّ منتخب مالي استطاع النجاح في الحفاظ على نتيجة المواجهة التي انتهت بهدف لمثله. ويتقاسم الطرفان النقاط، حيث وصل رصيد "أسود الأطلس" إلى أربعة نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى نقطتين.

وينتظر منتخب المغرب المواجهة الأخيرة ضد نظيره الزامبي، الاثنين المقبل، من أجل خوض منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا، حتى يحسم مسألة وصوله إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، فيما سيلعب منتخب مالي المباراة ضد جزر القمر التي تمتلك حظوظاً حتى تحقق المفاجأة في المسابقة القارية.