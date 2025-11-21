منتخب المغرب و4 أسماء مُهددة بمغادرة القائمة قبل كأس أمم أفريقيا

- يستعد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، لإعلان القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، مع احتمالية استبعاد أربعة إلى ستة لاعبين بارزين بسبب الإصابات. - من المتوقع استبعاد سفيان الكرواني، شمس الدين الطالبي، آدم ماسينا، وسفيان ديوب من القائمة النهائية، نظراً لوجود لاعبين أفضل في مراكزهم. - يركز الركراكي على اختيار لاعبين قادرين على تحمل ضغط المباريات الكبيرة، لضمان قائمة متجانسة تجمع بين القوة الدفاعية والقدرة الهجومية.

يستعد المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي (50 عاماً)، لإعلان القائمة النهائية المكوّنة من 23 لاعباً، لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين، خصوصاً بعدما رسمت مواجهتا موزامبيق وأوغندا الأخيرتان ملامحها بنسبة كبيرة.

وأصبح من المؤكد أن يستبعد مدرب منتخب المغرب الأول وليد الركراكي أربعة أسماء بارزة من بطولة كأس أمم أفريقيا، وقد يرتفع العدد إلى ستة في حال عدم شفاء الثنائي أشرف حكيمي (27 عاماً)، ونايف أكرد (29 عاماً)، وعليه قد تشهد القائمة النهائية بعض التغييرات في آخر لحظة.

وأفادت معطيات حصرية حصل عليها "العربي الجديد"، الجمعة، من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلس، رفض ذكر اسمه، أن أربعة أسماء بارزة مرشحة للاستبعاد من القائمة النهائية المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، وهي نجم نادي أوتريخت الهولندي سفيان الكرواني (25 عاماً)، وموهبة نادي سندرلاند الإنكليزي شمس الدين الطالبي (20 عاماً)، ومدافع نادي تورينو الإيطالي آدم ماسينا (31 عاماً)، وهداف نادي نيس الفرنسي سفيان ديوب (25 عاماً).

وأضاف المصدر أن هؤلاء اللاعبين أصبحوا على أبواب الخروج من حسابات المدرب وليد الركراكي، نظراً إلى وجود أسماء أفضل منهم في مركزهم، قبل أن يتابع قائلاً: "يبدو المدرب الركراكي حازماً في اعتماده على لاعبين قادرين على تحمل ضغط المباريات الكبيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسابقة قارية بارزة من قيمة كأس أمم أفريقيا، والتي تتطلب قائمة متجانسة تجمع بين القوة الدفاعية والقدرة على بناء الهجمات واستغلالها بالشكل الأفضل".