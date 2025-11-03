منتخب المغرب وحلم جديد يراود مواهبه في مونديال الناشئين بقطر

- يستعد منتخب المغرب للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، حيث يواجه تحديات كبيرة في مجموعة تضم اليابان والبرتغال وكاليدونيا، ويبدأ مشواره بمواجهة اليابان في الثالث من نوفمبر. - يعتمد المدرب نبيل باها على قائمة متوازنة من اللاعبين الذين فازوا بكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً، مع التركيز على المهارات الفردية والانسجام، ويضم الفريق مواهب واعدة مثل الحارس شعيب بلعروش. - تمثل البطولة فرصة للمغرب لاكتشاف مواهب جديدة وتعزيز إشعاع الكرة المغربية عالمياً، مع أمل في أداء نموذجي يعزز من مكانة المنتخب في المستقبل.

يستعد منتخب المغرب للناشئين لخوض بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقرر انطلاقها اليوم الاثنين في قطر، حتى السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يأمل في تكرار الإنجاز الباهر، الذي حققه منتخب "أشبال الأطلس" في تشيلي، حينما تُوجوا أبطالاً لمونديال الشباب لأول في تاريخ الكرة العربية.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثانية مع كل من اليابان والبرتغال وكاليدونيا، ما يؤكد صعوبة المهمة التي تنتظر كتيبة المدرب نبيل باها (43 عاماً)، في مونديال الناشئين بقطر. وسيكون ناشئو المغرب أمام محك حقيقي في منافسات المجموعة الثانية، نظراً لقوة منافسيهم، إذ سيفتتحون مشاركتهم في المونديال بمواجهة منتخب اليابان في الثالث من نوفمبر المقبل، على أن يخوضوا مباراة ثانية لا تقل صعوبة عن الأولى، ضد منتخب البرتغال، في السادس من الشهر نفسه، ثم منتخب كاليدونيا في التاسع منه.

ويتطلع منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاماً، بقيادة مدربه نبيل باها، إلى تجاوز دور المجموعات، وترك بصمة واضحة بصرف النظر عن قوة المنتخبات العالمية المشاركة في مونديال قطر، مستفيداً من البرنامج الإعدادي المكثف، الذي خضع له زملاء القائد عبد الله وزان (16 عاماً)، خلال الفترة الأخيرة. ويُعد دور المجموعات اختباراً حقيقياً بالنسبة للمدرب نبيل باها ومساعديه، في ظل وجود منتخبات عالمية قوية، مثل اليابان والبرتغال، اللذين يمتلكان خبرة كبيرة في بطولات الفئات السنية.

منتخب المغرب وقائمة متوازنة بطموحات كبيرة

قرر المدرب نبيل باها الاعتماد على القائمة نفسها، التي سبق لها إحراز بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً في المغرب، قبل خمسة أشهر، مع تعديلات بسيطة فرضتها إصابات اضطرارية. كما راعى في اختياراته المهارات الفردية للاعبين وانسجامهم التام، وقدرتهم على التحول من الدفاع والهجوم، أي بنظام اللعب نفسه، الذي اعتمده منتخب المغرب للشباب في مونديال تشيلي، بقيادة مدربه محمد وهبي (48 عاماً). وعليه وجه المدرب نبيل باها الدعوة في حراسة المرمى إلى كل من سفيان الإدريسي وشعيب بلعروش وجبريل بيومي، الذي عوّض ياسين بدوي في آخر لحظة، بينما يتكون خط الدفاع من حمزة بوهادي وإلياس العرباوي ويوسف بلحسن ونسيم المسودي وإدريس أيت الشيخ ومنصف زكري وإلياس حيداوي، ويضم خط الوسط إلياس سعيدي وعبد الله وزان ووسيم درداك ووليد بنصالح وزكرياء الخلفيوي، أما خط الهجوم فيشمل يونس بياضي وزياد باها وإلياس بلمختار ونهيل الحداني وإسماعيل العود وعبد العالي الداودي.

الحلم المونديالي يتجدّد

يخوض منتخب المغرب مونديال الناشئين في قطر، وكلّه أمل في أن يكرر إنجاز "أشبال الأطلس" في كأس العالم للشباب بتشيلي، رغم قوة المنافسين، إذ يراهن على نجومه الصاعدين، مثل عبد الله وزان وزياد باها وإسماعيل العود، والحارس شعيب بلعروش، من أجل السير على خُطى زملائهم بمنتخب الشباب، الذين خطفوا الأضواء بتتويجهم بلقب كأس العالم، ومِن ثمّ مواصلة بناء جيل جديد قادر على حمل مشعل كرة القدم المغربية لعدة سنوات مقبلة.

وتشكّل بطولة كأس العالم للناشئين في قطر فرصة أمام المغرب، لاستمرار صقل مهارات نجومه الصاعدين، واكتشاف مواهب جديدة قد تمثل الركائز الأساسية لـ "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2030، المقرر تنظيمها في المغرب، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. كما يأمل المدرب نبيل باها في أن تكون مشاركة ناشئي المغرب في مونديال قطر نموذجية في العطاء والمردودية، وأيضاً في الانضباط داخل الملعب وخارجه، من أجل مواصلة إشعاع الكرة المغربية على الساحة العالمية.