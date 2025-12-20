منتخب المغرب وآخر التدريبات قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

- يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لخوض مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا ضد جزر القمر في مركب مولاي عبد الله، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق المرشح للفوز باللقب. - أجرى المنتخب حصة تدريبية أخيرة تركزت على تمركز اللاعبين واستغلال الكرات الثابتة، مع تجنب التدريبات القوية لتفادي الإصابات قبل المباراة الافتتاحية. - لم يخض المنتخب مباريات ودية مؤخراً، وركز المدرب وليد الركراكي على إعداد اللاعبين ذهنياً، بهدف تحقيق اللقب للمرة الثانية وتعويض خيبة الأمل في البطولة السابقة.

اختتم منتخب المغرب لكرة القدم، اليوم السبت، تحضيراته لانطلاق كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها المملكة، إذ سيخوض "أسود الأطلس" مباراة الافتتاح يوم الأحد بمواجهة جزر القمر في مركب مولاي عبد الله، عند الساعة 23 بتوقيت القدس المحتلة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمواكبة الظهور الأول لرفاق أشرف حكيمي، باعتبار أنهم يقودون قائمة المرشحين لحصد اللقب.

ووسط أجواء من الثقة، أجرى اللاعبون حصة تدريبية هي الأخيرة في برنامج التحضيرات للحدث المرتقب، وذلك بمشاركة كل اللاعبين، الذين وجه لهم المدرب وليد الركراكي الدعوة، ولم يعرف نسق التدريبات ارتفاعاً، بعدما فضّل الجهاز الفني الاهتمام ببعض الجوانب، التي تهمّ تمركز اللاعبين واستغلال الكرات الثابتة، ويميل المدربون في الحصة الأخيرة إلى تفادي التدريبات القوية، لتفادي الإصابات والإجهاد البدني، الذي قد يقلص حظوظ المنتخب في اللقاء الافتتاحي.

وكان الجهاز الفني قد فضّل عدم إقامة مباريات ودية في الفترة الأخيرة، إذ تجمّع اللاعبون بداية الأسبوع الحالي، إثر نهاية الالتزامات مع أنديتهم المختلفة، وتجمعوا في معسكر حاول خلاله المدرب الركراكي إعداد اللاعبين ذهنياً، بحكم قوة التحدي الذي ينتظرهم، إذ تأمل الجماهير المغربية من لاعبيها حصد اللقب، وذلك للمرة الثانية في سجل المغرب، وتعويض خيبة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بعد وداع البطولة من الدور ثمن النهائي، رغم أن الجميع كان يتوقع تتويجاً مغربياً ينهي سنوات الانتظار، ولكن رفاق يوسف النصيري فشلوا في تخطي عقبة جنوب أفريقيا، إثر لقاء مثير شهد إضاعة ركلة جزاء من حكيمي كانت ستقلب المعطيات.