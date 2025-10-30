منتخب المغرب للناشئين يصل إلى الدوحة... ولقجع يكلف النيبت بمهمة خاصة

- استعدادات قوية لمنتخب المغرب للناشئين: وصل المنتخب إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة، بعد تتويجه بطلاً لأفريقيا، ويستعد لمواجهة اليابان في مباراته الأولى بعد معسكر تدريبي ناجح في الإمارات. - دعم فني مميز: تم تكليف نور الدين النيبت لدعم المدرب نبيل باها، وتقديم تقارير فنية، مما يعزز من فرص المنتخب في البطولة. - طموحات عالمية: يسعى المغرب لتحقيق إنجاز عالمي جديد، مستفيداً من الخبرة والانضباط الذي يقدمه الجهاز الفني.

وصلت بعثة منتخب المغرب للناشئين، اليوم الخميس، إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تستضيفها قطر ما بين الثالث والـ27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، إذ سينافس المغرب في المجموعة الثانية مع اليابان والبرتغال وكاليدونيا الجديدة.

ويخوض منتخب ناشئي المغرب هذه البطولة العالمية بصفته بطلاً لأفريقيا، بعد تتويجه بلقب البطولة التي استضافتها المملكة قبل خمسة أشهر، في إنجاز تاريخي يعد الأول من نوعه في تاريخ الكرة المغربية.

ومن المرجح أن يواصل منتخب المغرب تحت 17 سنة، بقيادة مدربه نبيل باها (43 عاما)، تدريباته في الدوحة إلى غاية يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، موعد مباراته الأولى ضد اليابان، وذلك بعدما خاض معسكراً تدريبياً مغلقاً في الإمارات تخلله إجراء مباراتين وديتين تعادل في الأولى أمام فنزويلا (3-3)، وفاز في الثانية على منتخب سويسرا (2-0)، وشكّل هذا المعسكر التدريبي محطة أساسية ضمن البرنامج التحضيري لمنتخب المغرب للناشئين، كما سمح للمدرب نبيل باها بالوقوف على جهوزية جميع اللاعبين قبل خوض غمار البطولة العالمية.

وفي خطوة تجسّد الاهتمام البالغ بمنتخب المغرب للناشئين ومشاركته في مونديال قطر، كلّف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع (55 عاماً) أسطورة كرة القدم المغربية وعضو الإدارة التقنية نور الدين النيبت (55 عاماً) بمهمة خاصة، وتشمل دعم ومساندة المدرب نبيل باها على المستويين التقني والمهني، وأيضاً إعداد تقارير فنية حول أداء المنتخبات المشاركة في هذه البطولة العالمية، وهي المهمة نفسها التي تسلّمها حين كان برفقة المدرب محمد وهبي (48 عاماً) أثناء مشاركة منتخب المغرب للشباب في مونديال تشيلي، إذ يعد النيبت من بين المساهمين في ملحمة التتويج بكأس العالم.

ومن المؤكد أن يمنح وجود نور الدين النيبت في الجهاز الفني لمنتخب ناشئي المغرب قيمة مضافة من حيث الخبرة والانضباط وتحفيز النجوم اليافعين، خصوصاً أن المغرب يسعى جاهداً إلى مواصلة التألق على المستوى العالمي عبر التتويج بلقب ثان في أقل من شهر.