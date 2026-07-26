يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، الأحد، على أرضه وبين جماهيره، أمام كينيا، على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط لحساب منافسات المجموعة الأولى، وسط تطلعات كبيرة إلى الذهاب بعيداً في الظهور الخامس لهنّ في هذه المسابقة، بعدما احتلّ الفريق الوصافة في النسختين الأخيرتين تحت قيادة المدرب الإسباني خورخي فيلدا، الذي كان قد تُوِّج سابقاً بلقب كأس العالم مع إسبانيا.

ويلتقي منتخب المغرب للسيدات نظيره الكيني للمرة الأولى في منافسات كأس أمم أفريقيا، لكن الطموحات بطبيعة الحال ستكون بلوغ نصف النهائي على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة في البرازيل عام 2027، مع الإشارة إلى أن النسخة الحالية التي تنطلق اليوم الأحد بتاريخ 26 يوليو/ تموز تُختتم يوم 16 أغسطس/ آب المقبل.

وتأمل اللاعبة المغربية سكينة وزراوي ديكي، حجز مقعدٍ مؤهل إلى المونديال على أقل تقدير، إذ عبّرت في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن حماستها الكبيرة لإمكانية اللعب في مونديال البرازيل، قائلة إنها تعتبرها أرض كرة القدم والجمال الكروي، ومشيرة إلى رغبة بلادها في تقديم أسلوب كرة القدم المغربية وإبهار أميركا الجنوبية.

وترى صاحبة الـ23 عاماً أن منتخب المغرب للسيدات حالياً، بات يمتلك تشكيلة أقوى وأكثر خبرة بفضل العناصر المحترفة في الدوريات الأوروبية، إلى جانب الدعم من قبل الاتحاد المحلي للعبة، وبالتالي الفريق قادرٌ على تحقيق مراده، المتمثّل بحصد لقب أمم أفريقيا ببداية الأمر على أقل تقدير، رغم الهزيمة في نهائي النسخة الأخيرة أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب منتخب المغرب للسيدات ضمن المجموعة الأولى الصعبة التي تضمّ إلى جانبه منتخبات كينيا والجزائر والسنغال، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 حين أصبح أول منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية، فضلاً عن نجاح مسيرة فريق الرجال في مونديال 2026 ببلوغه دور الثمانية بعد وصوله إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.

وحققت الدول المستضيفة لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات الفوز في مباراتها الافتتاحية في إحدى عشرة مناسبة من أصل النسخ الثلاث عشرة الماضية، فيما لم تتذوق البلدان صاحبة الضيافة مرارة الهزيمة في الجولة الأولى سوى مرة وحيدة تاريخياً، وتحديداً في جنوب أفريقيا أمام غانا عام 2004.