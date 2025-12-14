منتخب المغرب في كأس العرب... بدلاء صنعوا الفارق

- تأهل منتخب المغرب الرديف إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على سورية 1-0، بفضل تألق البدلاء تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي. - رغم تصدره مرحلة المجموعات، واجه المغرب تحدياً صعباً أمام سورية، حيث تألق الحارس إلياس هدايا، لكن البديل وليد أزارو سجل هدف الفوز بعد تسديدة من منير شويعر. - يستعد المغرب لمواجهة الإمارات في نصف النهائي، وسط غياب بعض النجوم مثل طارق تيسودالي ومحمد مفيد، مما يضع السكتيوي أمام اختبار حقيقي.

تمكن منتخب المغرب الرديف من حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما عبر عقبة منتخب سورية، بهدف مقابل لا شيء، في ربع نهائي المسابقة، بفضل بدلاء صنعوا الفارق، في كتيبة المدرب طارق السكتيوي.

ورغم أن منتخب المغرب عبر مرحلة المجموعات متصدراً، إلا أنه اصطدم في ربع النهائي بمنتخب سورية، الذي كان منظماً في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى تألق حارس مرماه، إلياس هدايا، الذي تمكن من التصدي لعدد من الكرات الخطرة، لكن المدرب طارق السكتيوي استطاع إيجاد الحلول، بعدما دفع بنجمه منير شويعر.

وفي الدقيقة الـ79 من عمر الشوط الثاني، أطلق منير شويعر تسديدة قوية للغاية، ليتصدى لها حارس المرمى السوري، إلياس هدايا، لكن الكرة ارتدت من حامي العرين، ليتسلمها البديل الآخر، وليد أزارو، الذي وضعها في الشباك، مُهدياً منتخب المغرب الرديف انتصاراً ثميناً أوصل كتيبة المدرب طارق السكتيوي إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ورغم أن منتخب المغرب يشارك بعناصر احتياطية ومحلية، إذ تستعد التشكيلة الأساسية لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، فإنه عبر الامتحان الكبير في مرحلة المجموعات، ونجح في الاختبار أمام سورية، إلا أنه سيصطدم في نصف النهائي بالمنتخب الإماراتي، الذي عاد بقوة إلى المنافسة، وأثبت أنه قادر على الوصول إلى النهائي وحسم اللقب.

ويواجه مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، اختباراً حقيقياً في نصف النهائي أمام الإمارات، نظراً لغياب عدد من نجومه عن اللقاء، أبرزهم طارق تيسودالي، الذي تعرّض لإصابة قوية، وخرج من المواجهة أمام سورية، بالإضافة إلى البطاقة الحمراء التي نالها محمد مفيد في المباراة ذاتها، ما يجعله الآن يلجأ إلى خياره الذهبي، وهو الاستعانة بخدمات البدلاء، الذين صنعوا الفارق حتى الآن مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العرب 2025.