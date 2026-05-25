منتخب الكونغو يدخل الحجر الصحي قبل السفر إلى أميركا

- أكد اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم جاهزية المنتخب لمونديال 2026، مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس إيبولا، وإبلاغ الفيفا بكل الخطوات المتبعة لضمان سلامة اللاعبين والجهاز الفني. - تم عقد اجتماع عبر الفيديو بين الاتحاد الكونغولي والفيفا لمناقشة تأثير الفيروس، حيث تم التأكيد على أن الوضع تحت السيطرة، وأن اللاعبين والجهاز الفني اتخذوا جميع التدابير الوقائية اللازمة. - غادر أعضاء الجهاز الفني إلى بلجيكا للحجر الصحي قبل التوجه إلى أمريكا، بينما وعد الفيفا بمراجعة تأشيرات المشجعين الكونغوليين المتأثرة بتفشي الفيروس.

أصدر اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه جاهزية منتخب الكونغو الديمقراطية لخوض منافسات مونديال 2026، داعياً الجماهير إلى عدم القلق، ومشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس إيبولا خلال الفترة الماضية، مع إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكل الخطوات المتبعة.

وأوضح اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم في البيان الرسمي، الذي أصدره الاثنين، أن كل الإجراءات الصحية المطلوبة جرى تطبيقها لحماية اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وكذلك تطبيق كل المعايير الصحية المطلوبة التي فرضتها السلطات الأميركية بعد تفشي موجة من فيروس إيبولا في البلاد، وأكد أن بعثة المنتخب التي ستشارك في مونديال 2026 لا تواجه أي مخاطر حالية، وأن الوضع تحت السيطرة بالكامل.

وجاء في البيان: "بتوجيهات من رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم فيرون موسينغو أومبا، عُقد اجتماع عبر الفيديو يوم السبت الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس وتأثيره على اللاعبين والجهاز الفني وبعثة المنتخب التي ستُسافر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026".

وتابع البيان الرسمي ذاكراً: "بالنسبة للمنتخب، اتخذنا كل الإجراءات المطلوبة وأعلمنا فيفا بهذا الأمر، وأن جميع اللاعبين اتخذوا الإجراءات الصحية المطلوبة لمنع التقاط العدوى. ونؤكد مجدداً أن جزءاً كبيراً من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب يعيشون ويعملون في أوروبا، وعليه لا داعي للقلق أبداً لناحية إصابة أي شخص منهم بالعدوى خلال الفترة الماضية".

كما ذكر البيان أيضاً: "بالنسبة لأعضاء الجهاز الفني الذين غادروا كينشاسا نحو المعسكر التدريبي في بلجيكا، فقد غادروا الكونغو يوم 20 مايو/أيار 2026، وعليه سيقضون 21 يوماً في أوروبا في حجر صحي قبل المغادرة إلى أميركا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في وقت وعد فيه فيفا بمراجعة قضية توقف بعض تأشيرات المشجعين الكونغوليين على خلفية تفشي فيروس إيبولا، وهم الذين كانوا يخططون للسفر لمساندة المنتخب في مباريات المونديال".