منتخب العراق يواجه إسبانيا.. اختبار قبل مونديال 2026

يستعد منتخب العراق إلى مواجهة نظيره الإسباني، الذي سيدخل في معسكر مغلق قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما أوقعت القرعة "لاروخا" في مجموعة تضم السعودية، أوروغواي والرأس الأخضر.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن منتخب العراق يُعد فريقاً مثالياً للغاية بالنسبة إلى الجهاز الفني لمنتخب "لاروخا"، الذي يُريد مواجهة فريق يلعب بأسلوب منتخب السعودية، الذي بات يُثير الكثير من القلق بالنسبة إلى المدرب لويس دي لا فوينتي، بسبب ما فعله في مونديال قطر 2022، عندما فاجأ العالم، عقب فوزه على منتخب الأرجنتين في مرحلة المجموعات، قبل أن يفوز رفاق ليونيل ميسي بالبطولة لاحقا.

وتابعت أن منتخب العراق سيواجه نظيره الإسباني في شهر يونيو/حزيران القادم بالمكسيك، الأمر الذي يجعلها المرة الخامسة في تاريخهما، بعدما بدأت الرحلة بينهما في شهر يوليو/تموز عام 1960، وانتصر فيها "لاروخا" بثلاثة أهداف مقابل هدف في ليما عاصمة بيرو، فيما كانت المباراة الثانية في شهر فبراير/شباط عام 2004، وفاز فيها الإسبان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وأوضحت أن المباراة الثالثة جرت في شهر مايو/أيار عام 2008، حين فازت إسبانيا على منتخب العراق بهدفين مقابل هدف، وبعدها بأسابيع صعد نجوم "لاروخا" على منصة التتويج في بطولة كأس أمم أوروبا، فيما جرت المواجهة الرابعة في بطولة كأس القارات عام 2009، حيث انتصر "لاروخا" بهدف مقابل لا شيء، سجله النجم السابق ديفيد فيا.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن بعثة منتخب إسبانيا بالتعاون مع الاتحاد المحلي تقوم بمتابعة جميع الأخبار الواردة من المكسيك، بعد وفاة زعيم العصابات، الذي يلقب بـ"إل مينشو"، رغم أن السلطات المحلية أكدت قدرتها على ضبط الأمور الأمنية ولا داعي للخوف قبل عدة أشهر من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.